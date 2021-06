Una “Reina del pueblo” nada convencional

Polvaredas de la Sierra elige a “La reina del pueblo”, la comedia que se estrena hoy en Atresplayer Premium. Es el día grande, las fiestas patronales, todo un año esperando para la gran celebración, aunque a veces las cosas no salen como se esperan o sí. Es el nuevo trabajo dirigido por Raúl Navarro y que cuenta con un elenco de actores jóvenes y la apuesta segura de Melanie Olivares. ‘La reina del pueblo’ es una comedia coral en la que se entremezclan personajes adolescentes, con padres preocupados por el futuro, alcaldes tránsfugas y una Miss España de los 90 que no acepta el paso del tiempo. Original de Flooxer, la ficción se estrena al completo en la plataforma de pago de Atresmedia.

Antes de huir de su pueblo para estudiar la carrera, Inma quiere cumplir su sueño y el de su madre: ganar la competición de la Reina de las fiestas. Para conseguirlo se apoyará en sus mejores amigos: Estefi, la activista para todo; Javi, el brilli brilli hecho persona; y Nicole, una influencer obligada a esconderse del mundo.

“En esta serie nos vamos a encontrar mucha verbena, mucha fiesta de pueblo y un grupo de amigos que están creciendo y mucha comedia”, nos cuenta Lucía Caraballo, que es Inma en la ficción, una de las protagonistas. “Se vuelve a la España de siempre, pero actualizada, con jóvenes que no tienen ningún problema con su sexualidad, no hay traumas”, relata.

“Personajes que te chirrían”

Admite la actriz los desafíos que ha tenido que asumir al enfrentarse a su papel: “Hice el casting para hacer de amiga de Inma, yo sabía que iba a entrar en el proyecto, porque sentía todo muy natural, hay veces que hay personajes que te chirrían, que no te encajan en el cuerpo. Cuando me dijeron que me habían cogido me dio mucho susto, porque era mi primera prota y porque me parecía mucho. Comparto algunos problemas y defectos, eso me hacía sentir vulnerable. Pensaba que no iba a caer bien. Somos humanos y todos nos equivocamos, ¿cómo no se lo voy a permitir a mi personaje?”, nos cuenta.

Lucía Caraballo hace este viaje junto a Ana Jara, Omar Banana y Cristina Colom para dar vida a la pandilla protagonista. Junto a ellos, Helena Ezquerro y Máximo Pastor completan el casting de personajes principales. A este elenco de jóvenes actores se unen referentes de la ficción y la comedia como Melani Olivares, Maite Sandoval, Canco Rodríguez, Roberto Álamo, Raúl Cimas o Alberto Casado, además de muchos cameos sorpresa.

Vivo obsesionado, el director

Raúl Navarro ha dirigido el proyecto y no oculta los nervios los días antes de la puesta de largo: “Vivo obsesionado. Tengo alarmas de Google, Twitter... No duermo. Lo que viene siendo un obsesivo. Lo leo todo y las críticas me afectan mucho. Puede haber mil buenas, pero si hay un tuit malo... Es una locura, pero a la larga se pasa”.

Nos habla Navarro de cómo comenzó a escribir esta ficción en pleno confinamiento “estricto” y le sirvió de alguna manera de terapia para evadirse de tanto drama, de tanta muerte en plena pandemia. Después, llegó la grabación en verano, “era complicado porque era agosto y había muchas restricciones. Nos fuimos a un pueblo con todo el equipo y aquello fue una invasión. Hicimos un rodaje en poco tiempo. Teníamos muy buenos actores, pero con poca experiencia y encajar las piezas no resultó fácil, pero estoy contento. Hemos contando con varios de los mejores actores de comedia de España y una hornada joven que de aquí a cinco años les vamos a ver mucho y me alegra que hayan empezado aquí”, argumenta Navarro.

“La reina del pueblo” es una comedia, pero además habla de los estereotipos con el fin de “retorcerlos”, porque según avanzan los capítulos “nada es lo que parece”. “Es una historia sobre la madurez, sobre cómo cada uno buscamos nuestra manera de ser distintos, de ser especiales, de encontrar nuestro sitio y en el fondo de que nos quieran”.

Ya ha comenzado la cuenta atrás para la angustia del estreno: “Estaré satisfecho si la ve mucha gente y si gusta. Para mí fue un oasis escribirla en un momento de pesimismo absoluto, porque hice un viaje a las fiestas de Albacete o Santa Pola y ojalá la gente tuviera un poco de eso”, concluye el director Raúl Navarro.