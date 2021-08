Susanna Griso resuelve la duda sobre el fichaje de Olga Moreno en “Espejo Público”

La aparición de Susanna Griso en la Starlite Gala no dejó indiferente a nadie. La presentadora de “Espejo Público” está de vacaciones y disfruta de unos días de descanso en la Costa del Sol. Los rumores sobre los cambios en su programa para la nueva temporada han sobrevolado sobre la periodista, que al acudir a la gala ha puesto los puntos sobre las íes y ha resuelto la duda de si Olga Moreno fichará como colaboradora del magacine.

La catalana no quiere desvelar mucho de las novedades que traerá ‘Espejo Público’ cuando se incorpore en septiembre. Pero ella misma adelantó a los medios congregados que habrá “bastantes cambios visuales. Ella misma hizo un vídeo en el que se veía como desmontaban para siempre el que había sido hasta ahora el plató de “Espejo público”. “Dejé las cosas muy en marcha con cambio de plató y varios cambios de equipo”.

Pero entre todas las cuestiones era inevitable que le preguntaran por el rumor que apuntaba a Olga Moreno como colaboradora de la próxima temporada de “Espejo Público”. Con el dominio que le han dado los años profesionales, la presentadora ha explicado que “yo creo que es más personaje de la cadena de la competencia, no le veo encaje por el tipo de programación de Antena 3” asegura Susanna, quien prefiere no opinar en el conflicto que mantiene la familia Flores Carrasco, ya que “Yo no tomo partido ahí, no tengo vela en ese entierro”.

Respecto a cómo está llevando su divorcio, Susanna mantiene la misma línea diplomática: “Bien, muy bien, con muy buena relación y disfrutando del verano al máximo”. La cordialidad con su exmarido, Carles Torras, es notable y gracias a esta buena sintonía sus hijos no han notado diferencia al tener padres separados: “Tenemos muy buena relación y ellos no lo están acusando nada”.