La respuesta «imposible» con la que Marco Antonio ha rozado el bote de «Pasapalabra»

Era de esas «imposibles», de las que los concursantes apodan «cerrojo». Por un especialista en «stop motion» de los años 60 preguntaban en Pasapalabra cuando a Marco Antonio solo le quedaban dos palabras para hacerse con el bote. Fue entonces cuando Marco Antonio, sorprendiendo a todos, respondió sin necesidad de escuchar otra vez la pregunta, «Harryhausen», Ray Harryhausen, apellido de los complicados. También acertó el nombre de un oboe rústico natural de Los Alpes (Orlo).

Estupefacta se quedó su rival Sofía, quien ya creía haber firmado el empate con él. Pero Marco Antonio no parece entender de treguas. Como ya ha reconocido días atrás, tiene pánico a la silla azul y quiere evitarla a toda costa. Así Sofía se vio obligada a lanzar dos palabras sin ninguna confianza, acabando por fallar las dos que le quedaban para el bote.

Era entonces el turno definitivo de Marco Antonio. Por primera vez, en sus más de 30 programas en el concurso, se quedaba a solas con Roberto Leal y a una de los 376.000€ que acumula el bote. Sin embargo, el escollo para alcanzar el bote no iba a ser para nada fácil, no iba a ser el día de hacer las 25 y acertar la “h” (nombre con el que también se conoce a Arminio, de un pueblo germánico antes de Cristo), aunque le sobraron 33 segundos parta pensarla. Al menos Marco Antonio, quien no dudó en reconocer que «no tengo ni idea» ya ha vivido la experiencia de los nervios de rozar la gloria, después de vivir acostumbrado a padecer estragos frente a su dura rival Sofía.

Más allá de hacer 24 palabras, el escritor ha tenido un programa de gran inspiración, llegando a hacer un turno de hasta 15 palabras seguidas, casi sin coger aire.