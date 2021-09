Emilio Aragón monta el circo en Movistar +

Emilio Aragón es historia de la televisión. Ya lo era cuando quiso desaparecer de «delante de la cámara», como él mismo lo describe, hace 14 años, y el anuncio de su vuelta revolucionó a la prensa de la pequeña pantalla. Todos queríamos saber si volvería «Médico de familia» o «El gran juego de la oca», pero Emilio venía comprometido con un paréntesis musical que le convenció para volver a la televisión de la mano de Fernando Jerez, director de #0 y de contenidos de entretenimiento de Movistar+.

Durante la presentación en el Festival de Televisión de Vitoria de la segunda entrega del espacio «BSO», que se emite cada miércoles, Emilio Aragón reiteró que su vuelta está sujeto a que le dijeron «haz lo que quieras». Y así ha sido. En esta segunda etapa de la banda sonora de la vida de los famosos ha colocado alrededor de su piano a Antonio Banderas y a Alaska, y los dos siguientes miércoles acudirán a su llamada el actor Dani Rovira y la cantante Lolita. Banderas repasó su carrera profesional y personal al ritmo de las canciones que han marcado su vida como «Cabriola» de su paisana Pepa Flores y se atrevió a interpretar el tema «Te quiero, guajira». Alaska explicó esta semana el origen de su nombre y repasó la banda sonora de su vida con rancheras de Lucha Villa, Lola Beltrán o José Alfredo Jiménez. «Antonio de repente canta una guajira y canta con una orquesta sinfónica además, no se prodiga mucho. ¿Dónde puedes ver tú ver a Antonio, si no es en una entrega de los Oscar, sino en un programa de este perfil?», explicó Aragón sobre la naturaleza del programa.

En la próxima entrega junto a Dani Rovira, el showman promete momentos de auténtico delirio sensorial, como lo demuestran las imágenes que muestran todo un decorado circense como una alegoría del regresar de este espectáculo. «Hay gente que está apostando por renovarlo. Todo arrancó hace 25 años con el Soleil. Ahora, sin embargo, encuentras que hay mucha gente joven, chicos, que está ahondando y que está de alguna manera experimentando cosas alternativas dentro del mundo circo. Esto de Dani Rovira en realidad era recordar un poco el mundo ‘’Big fish’', algo que el que él me había contado y me quedé con esa idea y lo plasmamos en decorados». Nos adelanta «el momento con Dani Rovira cantando ‘’A pleno pulmón’' porque le recuerda a su padre. Reconozco que estaba cantando en un momento, mientras el cantaba, y se me puso un nudo en la garganta porque él ya me había contado la historia de esa canción». Y también emocionante el momento vivido con Lolita: «Hay uno en el que ella empieza a contarme una historia sobre su hermano Antonio. Es imposible no emocionarse, imposible». Entre ese maremágnum de cosas también esa exaltación de la música en directo con versiones inéditas de músicos de primer nivel como Ariel Roth. Leonor Watling, David Summers, Dani Martín o a María José Llergo interpretando la «Nana del caballo grande» de Camarón.

Todo con la perspectiva de que en «8 o 10» añitos, retirarse definitivamente de la televisión, porque «cuando me remango, me remango y voy. Y si voy, voy con todas. Cuando terminé esa temporada y llegó el verano tardé en descomprimir, tardé mucho tiempo. Por eso digo que al cien por cien me quedan unos añitos». Y no le faltan proyectos relacionados con todas sus pasiones, circo, música y televisión. «Me gustaría seguir con los proyectos que tenía de ficción. Hay un proyecto de una comedia musical que creo que tengo ya bastantes cosas sobre la mesa. Hay otro ahora en Navidades, para un espectáculo, que se estrenará el 12 de noviembre sobre mi padre», asegura Aragón, que sigue sin descartar volver a retomar algún proyecto de los que le hicieron famoso: «Creo que cada cosa tiene su momento. Yo creo que no es lo que se hace, sino cómo se hace. Y si está bien hecho...»