Lorena González sobre su comentario de Camavinga: «Fue un patinazo, pero no como para intentar acabar con mi carrera»

Hace ya más de un mes que el Real Madrid presentó a Camavinga en sus instalaciones deportivas. Después del verano del «tic tac» de Pedrerol por el caso Mbappé, era otro jugador francés el que aterrizaba en el Santiago Bernabéu. Aunque había muchas preguntas para el jugador galo, lo que se acabó viralizando fue el comentario desafortunado de una colaboradora de Estudio Abierto (Teledeporte). Lorena González, creyendo que su micrófono estaba cerrado afirmo en directo “este tío es más negro que el traje”. RTVE no tardó en condenar dicha frase y abrirla expediente, lo que parece haber provocado su sentencia televisiva.

Ahora la propia Lorena ha querido romper su silencio en Radio Marca, aunque en un primer momento ya se disculpó inmediatamente. La periodista siente que se han «cebado» con ella: «Fue un error por el cual he pedido perdón y que ya tiene unas secuelas importantes. Yo no soy mártir ni ejemplo de nada, pero esto ha acarreado que me hayan sacado de forma abrupta de TVE. He pedido perdón por un error, por un comentario que hice supuestamente a micro cerrado, pero no voy a pedir perdón por un comentario racista porque jamás lo hice».

Lorena, que acumulaba más de 9 años de trayectoria en Estudio Estadio, ha contado en «El Marcador» cómo ha sufrido este último mes, especialmente en las dos semanas siguientes al comentario, el cual ha calificado como «absurdo, periodísticamente no aportaba nada». «Tengo familia, ansiedad y una casa que pagar... y esto es bastante desmesurado», ha declarado.

Sobre la reacción o posible malestar del jugador francés, Lorena asegura que no tuvo ningún problema con él: “He hablado personalmente largo y tendido con Camavinga y en ningún momento se sintió ofendido. Algunos quieren ser más papistas que el Papa”. La periodista ha querido dejar claro que jamás se consideraría racista, en ninguna circunstancia. “Para mí no es un comentario nada despectivo o peyorativo. No estoy menospreciando al jugador, no estoy comparando su color de piel con nada despectivo ni nada feo. No saldría de mi boca jamás un comentario feo en este sentido, ni a micrófono cerrado ni abierto”

Por último la comunicadora, que en ningún momento ha querido excusarse en que el micrófono de vería haber estado cerrado, ha hecho valer su trayectoria profesional: “Llevo 11 años ejerciendo esta profesión, que también me ha decepcionado mucho, pero he intentado ejercerla siempre con el máximo respeto, y en televisión estamos muy expuestos. Yo he vivido el machismo casi a diario en esta profesión también. Nadie me ha regalado nada. Intento ejercer esta profesión con el máximo respeto a todos, y sí, es un patinazo, pero no como para intentar acabar con la carrera de nadie ni con la salud de nadie”