Garci: «Este programa es como el VAR del cine»

Bombardeados por los constantes estrenos de la una y mil plataformas de ficción, cada vez parece haber menos hueco para la nostalgia, para el redescubrimiento de joyas y obras maestras del cine que corren el peligro de caer en el olvido. El streaming ha traído el consumo voraz de películas y series, sin apenas tiempo para digerirlas o analizarlas, casi como la comida rápida. Por ello Trece estrena en su parrilla el próximo viernes 12 de noviembre el espacio «Classics». El programa, que se emitirá cada viernes a las 22:00 horas, estará presentado por el consagrado director español José Luis Garci. Acompañado por amigos del sector audiovisual y críticos de cine, analizarán algunas de las mejores obras del cine clásico, del mudo hasta los inicios del color. Recordando así al mítico programa «¡Qué grande es el cine!», Garci ayer en la presentación reconoció que para esta aventura pensó en otro nombre: «Sería más acertado ‘¡Qué grande era el cine!’». No esconde su espíritu nostálgico.

Pero en «Classics» se hablará de mucho más que de cine. «Las grandes obras maestras dan la oportunidad de hablar de todo, como de música, arte o pintura, incluso de la vida». «Mi idea era hacer como un VAR, pero en vez de analizar jugadas polémicas de un partido de fútbol, hacerlo con escenas de las mejores películas», reconoce Garci, gran aficionado al deporte rey.

Sin embargo, su pasión por los grandes clásicos no impide a este director valorar el cine de hoy: «También estoy a favor de esta fiebre por los superhéroes, solo que me niego a despreciar lo anterior. La trilogía del «Caballero Oscuro» la considero toda una obra maestra, no me extrañaría que en unas décadas se convirtiese también en un clásico».

Una de las tareas más complicadas en este programa es la selección entre más de cientos de obras de catálago. «No somos conscientes del incalculable tesoro oculto que tiene el cine. Más allá de los premios (un Oscar y el Mariano de Cavia de Periodismo), lo que más orgulloso me hace sentir es cuando alguien me agradece haberle descubierto un director que le ha fascinado».

Sin embargo, Garci no se siente un profesor del cine aunque le llamen maestro. «No creo que el cine se enseñe. Cuando alguien que está empezando en la industria audiovisual me pide algún consejo siempre le digo que vaya tres veces por semana al Prado, allí están todos los tipos de planos y encuadres que puedes aprender».

Sobre su futuro profesional y artístico el director de «Crack» siente que ya ha pasado su momento: «Ahora mismo no sé si disfruto más haciendo cine que viéndolo o comentándolo. Lo que está claro es que a las plataformas ya no les interesan las producciones de mi generación, aunque siempre podemos seguir aportando a través del guion.

Por la estrecha vinculación que une a Trece con la Iglesia, Garci fue preguntado durante la presentación por qué película le recomendaría al Papa Francisco. El cineasta apenas lo ha dudado: «'Las sandalias del pescador’ debería ser de obligado visionado. Pero no esperaba que fuese cinéfilo el Papa, solo conocía su gran pasión por el fútbol, como yo».Garci también quiso acordarse ayer de su amigo y guionista Javier Muñoz, fallecido el pasado lunes de manera repentina. Pudo trabajar con él en «El Crack Cero».