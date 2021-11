El tren arrollador de los deportes

Aquellos que creen que un partido de fútbol empieza y termina durante los noventa minutos, están bastante equivocados. Todo el equipo de la marca «Radioestadio», fieles a la tradición de 30 años de información deportiva en Onda Cero, trabaja desde el minuto uno para poner en marcha el tren del deporte, que mantenga informado y entretenido al oyente toda la semana.

«'’Radioestadio’' es toda la semana, no sólo sábado y domingo», explica Félix José Casillas, responsable de deportes de Onda Cero. Por eso incluso antes de que comiencen los encuentros la locomotora se ha puesto en marcha, y ya se adelanta a la semana siguiente, con la planificación de quién cubre qué partido y todo el desplazamiento, vuelos y hoteles. «Al final es tal la rutina de todas las semanas que se alimenta solo», asegura Casillas que comparte el mérito del equipo que trabaja detrás y delante de las mamparas de los estudios de San Sebastián de los Reyes.

Edu García se ha puesto al frente de las caras reconocibles de «Radioestadio» los jueves de 20.30 a 23.00 horas y los sábados y domingos desde las 15.30 y 16.00 horas, respectivamente. Acompañan al ritmo frenético de su presentador Valentín Martín, Paco Reyes, Mister Chip, Raúl González Colomo, Alberto Collado, Miguel Venegas, Gonzalo Palafox, Raúl Espínola, Antonio Sanz, Alberto López Frau, Cayetano Ros, Gonzalo Gutiérrez, Juan Andújar Oliver, Látigo Serrano y Pepe Catalina. Vagones con más de 18 personas pendientes del deporte.

Ana Rodríguez y Carlos Bustillo planifican con detalle el "Radioestadio Noche" FOTO: Alberto R. Rold√°n La Razón

Félix José Casillas alaba la capacidad de Edu García de alimentar la caldera del tren del deporte: «Es el volante que tiene que ir dirigiendo. Edu García ya lo hacía bien en su primera etapa, porque posee ese espíritu de joven periodista. Mantiene ese ritmo alto, ilusión y esa intensidad». Y no es sólo que le guste la información que cubre, porque «más que el deporte, es que él es así: natural, no simula delante del micrófono. Lleva en esto muchos años y siempre transmite esa alegría y buen rollo». Con la cercanía que caracteriza a Onda Cero, García y su equipo acompañan a los oyentes durante las jornadas de Liga, las competiciones europeas y los partidos decisivos de la Selección española de fútbol.

Según Casillas, «Radioestadio» es el reflejo de que «en la radio siempre ha habido deporte, como una parte importantísima por la que, además, han pasado los mejores comunicadores y nombres conocidos por todos». Si los servicios informativos pueden calificarse como el «cerebro» de la radio, la información deportiva es una parte fundamental, un sustento. El frenesí de los oyentes alimenta las ondas de radio, aunque Casillas nos desvela que no se ve así en otras latitudes: «Es un modelo que en otros países no se entiende mucho; cuando viajas a unos Juegos Olímpicos, al resto le llama la atención que estemos tanto tiempo hablando de deportes».

El mundo del fútbol provoca intensos debates en el equipo de "Radioestadio" FOTO: Alberto R. Rold√°n La Razón

Y hay más voces nuevas en los pasillos de Onda Cero. El deporte es también un tren nocturno, y bajo el mismo paraguas que el programa de Edu García, Aitor Gómez se desmarca cada noche desde las 23.30 y hasta las 1.30 horas, de lunes a viernes, y de 23.00 a 1.00 horas los sábados y domingos. «Radioestadio Noche» especializa la información deportiva con animados debates y la participación activa de los oyentes. El periodismo radiofónico deportivo ha tenido que reinventarse, y como explica Félix José Casillas, «la figura de narrador como pareja del entrevistador ha cambiado, la radio se ha adaptado bien e incluye en los programas a comentaristas que realizan un análisis más detallado de lo que ocurre en los partidos. Al final se ha ganado en profundidad. Entra más a lo que es el fútbol, algo que antes se trataba de una forma más superficial». La llegada de Aitor Gómez ha supuesto la puesta en marcha de un estilo nuevo, al que todos se están adaptando bien. Para él, «es un cambio en su manera de trabajar y para todo su equipo».

A la labor de Gómez se suman las voces experimentadas del mundo del fútbol y de otros ámbitos del deporte como Gerard López, Feliciano López, Mister Chip, Susana Guasch, Enrique Ortego, Santi Segurola, Cayetano Ros o Miguel «Látigo» Serrano. Y otros profesionales de la información y deportistas que siguen de cerca a los principales equipos como Alberto Pereiro, Hugo Condés, Alfredo Martínez y Fernando Burgos, entre otros.

Raúl González Colomo es el histórico coordinador general de "Radioestadio" FOTO: Alberto R. Rold√°n La Razón

Con ese combo de emoción y pasión parece imposible que no se note esa ebullición dentro del estudio, donde el locutor intenta mantener las formas sin descarrilar el convoy. «El equilibrio entre espectáculo y rigor te lo da la experiencia y la radio misma. El medio tiene mucho de información, pero tiene que haber entretenimiento siempre, y eso lo aporta la parte deportiva. Nombres como Luis del Olmo y ahora Carlos Alsina, han sido capaces de combinar la información con el entretenimiento. Y este también es el espíritu de ‘’Radioestadio’'. Se trata sobre todo de aprovechar la experiencia para saber detectar los gustos de los oyentes», aclara Casillas. Y en eso «Radioestadio» hace escuela porque aunque «el fútbol tiene mucho peso, casi el 80% de un programa deportivo del fin de semana, también se le presta atención al baloncesto, al tenis o al ciclismo, que siempre han tenido mucha cabida en la radio. Sin olvidarnos de los Juegos Olímpicos ni de los mundiales de atletismo». Además también tiene un hueco la Fórmula 1 y el motociclismo en «Radioestadio del motor».

Con razón los oyentes se vuelcan con los programas deportivos de Onda Cero. «Hablas de radio deportiva y ‘’Radioestadio’' es algo que la gente tiene metido en la cabeza. La fórmula es inagotable y siempre puedes ir añadiendo o quitando cosas», narra Casillas, que augura vía libre al tren del deporte por muchos años.