Rajoy: “No hubo cobra entre Ayuso y Casado, fui yo el culpable”

Hacía tiempo que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy no se dejaba ver en un plató de televisión, el motivo por el que visitó “El Hormiguero” fue para presentar su libro “Política para adultos” en Antena 3. Aprovechó para repasar la situación política de este país con Pablo Motos. No dudó en afirmar que no echa de menos la política, “ya estoy en otra etapa de mi vida, pero para mí ha sido un honor ser presidente de mi país y servir a España”.

Tuvo buenas palabras para Casado e Isabel Díaz Ayuso, “Ser líder de la oposición es muy difícil. E Isabel Díaz Ayuso tiene mucho mérito, ha sido muy valiente, le ha tocado un momento muy duro y se ha ganado el respeto de la gente”.

Pablo Motos quiso hacer hincapié en la polémica suscitada precisamente en la presentación del libro de Rajoy al que asistieron Casado y Ayuso y aclarar el motivo por el que ambos no posaron juntos. “No fue ni cobra ni protocolo, fui yo. Y es una cosa tan elemental como que me dijeron que presidiera la foto porque era el autor del libro, pero estaba allí Díaz Ayuso y como es una mujer pensé que se pusiera en el sitio preferente por pura cortesía. Entonces, el culpable fui yo”

Lenguaje inclusivo

A pesar de lo polémico que podía ser, Mariano Rajoy no evitó temas como el del lenguaje inclusivo: “Desde el respeto a todo el mundo, yo no estoy dispuesto a empezar un discurso diciendo ‘todas’, ‘todos’ y ‘todes’, porque no lo he hecho en mi vida y porque creo que no tiene ningún sentido”.

No pasó por alto al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su preocupación por los socios con los que negocia: “Cuando alguien se coaliga con partidos que quieren aniquilar España, creo que esos acuerdos hacen muy difícil practicar una política de adultos”. “Ser presidente del Gobierno es muy difícil. Estás absolutamente expuesto. Yo intentaba decirme a mí mismo cuál era el interés general y mi primera prioridad fue, sobre todo los primeros años, superar la crisis económica. El presidente tiene que hacer frente a lo que le toque porque es una responsabilidad voluntaria”.

También le preguntó Motos por la corrupción que tanto daño ha hecho en las filas del Partido Popular: “Hemos tenido episodios de corrupción, pero conviene no olvidar que el partido tiene decenas de miles de cargos públicos que son gente honrada. Los casos de corrupción son los mínimos, hay que detectarlos a tiempo y tomar medidas”.