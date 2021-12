Estreno en FOX de «CSI: Vegas», la secuela de la conocida CSI

El próximo lunes a las diez de la noche la cadena FOX estrenará «CSI: Vegas», la secuela de la exitosa serie CSI, que cuenta con el reparto original que le dio tanta fama.

La serie abre una nueva etapa en Las Vegas, la ciudad donde empezó todo. Un nuevo y brillante equipo de investigadores dirigido por Maxine Roby (Paula Newsome) tendrá que recurrir a viejos amigos como Gil Grissom (William Petersen) y Sara Sidle (Jorja Fox) para enfrentarse a una amenaza que podría acabar con el laboratorio criminalístico y dejar que miles de asesinos convictos volvieran a las andadas en las míticas calles de la ciudad de Las Vegas.

Esta fuerza se servirá de las técnicas forenses más recientes y desarrolladas para llevar a cabo lo que mejor saben hacer: buscar pruebas con el fin de estar al servicio de la justicia en Sin City, más conocida como la «ciudad del pecado».

El reparto

«CSI: Vegas», una producción de CBS Studios junto con Jerry Bruckheimer Television, está protagonizada por los icónicos actores del elenco original William Petersen (CSI, Manhunte) y Jorja FOX (CSI, Memento), además de Wallace Langham (CSI, Loca academia de combate) y Paul Guilfoyle (CSI).

La serie contará con nuevas incorporaciones como Paula Newsome (NCIS, Spider-Man No Way Home), Matt Lauria (Kingdom, Friday Night Lights), Mel Rodriguez (El último hombre en la Tierra, Getting On) y Mandeep Dhillon (After Life, Some Girls).

La cadena FOX estrenará un nuevo episodio de «CSI: Vegas» todos los lunes a las 22:00 horas a partir del próximo lunes.