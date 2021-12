Cansu Dere, protagonista de “Infiel”, «Estamos tocando muchos corazones en todo el mundo»

Se ha convertido en toda una estrella internacional y su popularidad a través de su trabajo también ha rebasado nuestras fronteras. De origen turco, podemos ver a la actriz en nuestras pantallas cada domingo en Antena 3 como protagonista de la serie «Infiel». Esta semana se dejó ver por España y acudió a la casa de Atresmedia, donde se emite en la actualidad la serie y está cosechando audiencias muy buenas. «Es un equipo grande y profesional. El guion es bueno y la historia es real. Estamos tocando muchos corazones en todas partes del mundo. Tengo que dar las gracias a nuestro director por habernos llevado al éxito», confesó la actriz.

La intérprete turca ha dado el salto esta temporada a Antena 3, donde triunfa con «Infiel», líder de su franja y la serie más vista del curso en televisión con cerca de dos millones de seguidores y un 15,8% de cuota de media. Más de 16 millones de espectadores únicos han contactado en algún momento con la ficción turca desde su estreno.

Un triunfo que ha logrado invisibilizar las barreras territoriales y darle popularidad en distintos lugares del planeta: «En nuestros proyectos anteriores hemos tenido mucho éxito en América Latina y en España también. Ha sido un buen trabajo con Antena 3 y con la última serie desde el primer momento hemos tenido muchos seguidores».

Premio de Cansu Dere y Atresmedia

Precisamente, en Madrid recibió en la Cámara de Industria y Comercio Hispano-turca, un homenaje con el Premio al logro individual por sus series «Madre», «Sila» e «Infiel». Un galardón a toda su carrera. También resultó premiada como empresa española Atresmedia por su gran contribución a la promoción de Turquía con las telenovelas que emiten. Pioneros en España.

A pesar de que las series turcas están arrasando en nuestro país (y no es el único). Ejemplos de ellos son «Mujer», «Tierra Amarga» o «Infiel». Es a tener en cuenta que estas ficciones sufren ciertas limitaciones a la hora de contar los argumentos por la censura que existe en el país. «Es así, hay limitaciones en nuestro trabajo, es obvio. Hay normas que tenemos que cumplir por las condiciones del país en el que vivimos. No es bueno tener limitaciones, pero hay que cumplirlas», relata la actriz, que asume con normalidad los condicionantes del lugar donde procede, aunque también especifica, «en Turquía los canales comunes nacionales tienen más limitaciones que los de pago. En estos se quita la censura. Pero a nivel nacional sí que tenemos una normativa que acatar», confiesa.

Infidelidades

Es Cansu Dere en su papel en «Infiel» una mujer que se entera de que su marido no la respeta. «Hay muchas mujeres que sufren infidelidades en sus vidas reales y viendo esta serie ve una lucha de una mujer contra ello. Se pueden hacer una idea de cómo lucha una mujer en la sociedad para conseguir lo que merece. O lo que no merece. Nuestras series, y sobre todo `Infiel` inspira a muchas mujeres de la sociedad turca. También yo he tenido infidelidades en la vida privada».

Cuenta la actriz que no es la primera vez que visita España, «he venido muchas veces por vacaciones y conozco muchas cosas de esta cultura. Es para mí un país cercano. He estado en varias ocasiones, pero nunca en Madrid. Sentir el cariño con el que se me está recibiendo tan lejos de mi país me hace sentir bien y amar más todavía mi trabajo por todas las cosas buenas que me da», reconoce. Y no descarta trabajar en España, «sería fantástico para mí, un triunfo más. Cuando me llega un papel me gusta leerlo, valorarlo bien y luego decido si lo hago o no, pero estaría encantada».

Para una de las series en las que participa Cansu Dere, «Madre», está preparando Atresmedia una adaptación española en la que participarán actrices de la talla de María León o Adriana Ugarte.

Cansu Dere se encuentra rodando ya la segunda temporada de «Infiel» y, a pesar de que no puede avanzar, zanja el tema con un «aseguro mariposas en el estómago». La arqueóloga que acabó dedicándose a la televisión lo tiene claro: «estoy abierta a nuevas oportunidades.

Mientras tanto, esta noche en Prime Time, Antena 3 abrirá sus puertas de nuevo a una nueva entrega de «Infiel». Antes se puede ver en Atresplayer premium.