El emocionado recuerdo de Matías Prats sobre Manolo Santana: “Jugué contra él y no he corrido más en mi vida”

Mónica Carrillo abría el informativo de Antena 3 del Fin de Semana con la noticia del fallecimiento del deportista Manolo Santana. El tenista más internacional falleció este sábado en Marbella a los 83 años de edad. Muchos han sido los recuerdos que han compartido rostros famosos de todos los sectores de la sociedad sobre su muerte y momentos emocionados vividos en su capill ardiente. Uno de esos homenajes de palabra más sinceros y cercanos ha sido el de Matías Prats, el presentador junto a Carrillo ha querido compartir con los espectadores de los servicios informativos de Antena 3 una semblanza de Santana.

“Quiero aprovechar para hablar con una persona que le ha conocido en su doble faceta, como deportista y como capitán de la Copa Davis, fue el narrador de varias eliminatorias con él... Matías...”, comenzó diciendo la presentadora que introdujo a su compañero con una pregunta: “¿Cómo le recuerdas?”. “Una persona muy amable, muy empática, muy abierta, muy cercana”, contestó Prats, que opinó que creía que “solo con su presencia amedrentaba un poco al rival”.

Luego, el periodista señalaba la pantalla del informativo en el que se mostraba una fotografía de ambos, con un Matías muy joven que él mismo databa de 1985, en la eliminatoria de Japón-España. Carrillo hizó hincapié para que Prats contara una anaécdota sobre que le hizo “madrugar una noche”. “A mí y a toda España, a aquellos que en los años 60 disponían de un televisor. Que era casi un lujo. Nos hizo levantarnos a las 3/4 de la madrugada para presenciar una final de la Copa Davis”.

Prats confesó entonces que su razón para levantarse fue doble, tanto por ver jugar a Santana, como para “escuchar al narrador: un tal Matías Prats narraba para Radio Nacional de España. y quería saber cómo lo iba a hacer”, bromeó. ¿”Por que su estrella nunca se apagó, Matías?”, quiso saber Mónica Carrillo a continuación. “Trascendió... Primero porque tenía un tenis muy personal, muy diferente, tenía una muñeca prodigiosa”, apuntó Matías con un gesto de la suya, avanzando que “te lo digo yo que he jugado contra él y no he corrido más en mi vida. Te hacía unas dejadas y unas aproximaciones...”.