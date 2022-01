La bronca de un presentador mexicano a los antivacunas que aplaude Jimmy Fallon

Los presentadores de informativos cuando lo creen necesario, intentan con su labor informativa denunciar algunas formas de actuar porque son contrarias a la convivencia de la sociedad. En España tenemos ejemplos como Matías Prats o Vicente Vallés que nos han acostumbrado a rapapolvos a negacionistas, haters y políticos descuidados. Y luego está Leonardo Schwebel, conductor de Telediario Guadalajara en México que cada día monologuea en la sección “El pulso”. Hace unos días cogió carrerilla y ha recibido los elogios de Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel y el aplauso de sus públicos.

Fue el pasado 17 de enero cuando Leonardo Schwebel comenzó a detallar las medidas sanitarias que había anunciado Enrique Alfaro, gobernador, de presentar certificados de la vacunación o PCR negativa para poder acceder libremente a los establecimientos. En el mónólogo de cuatro minutos de duración, de repente Leonardo comienza a alzar la voz mirando a cámara.

Llegado el nivel de gritar, Scwebel instó a los “antivacunas” a que se pusieran las mascarillas: “Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas”. Aparte de las felicitacones del público, él mismo ha asegurado que ha recibido amenazas como que enferme de virus o que muera de covid, pero quiere dejar clara su postura: “En todos lados estamos viviendo en condiciones muy difíciles. No estamos hablando porque se nos ocurrió, estamos en la peor semana, entonces si a eso le suman que no estamos en un país que no da muchos resultados, pues hay que tratar de hacerlo entre nosotros para que no haya tanto contagio”.

Días después de su speech y de que se hiciera viral, algunos late night de renombre en Estados Unidos se hicieron eco del ataque del presentador mexicano contra los antivacunas. El primero fue Jimmy Fallon que tras reproducir el vídeo aplaudió la actitud del compañero. Otro grande, Jimmy Kimmel, escribió en su cuenta de tuiter:““¡Nadie ha presentado un argumento más convincente para vacunarse que este HÉROE! @LeoSchwebel”. Por su parte Stephen Colbert presentó el vídeo que también levantó el aplauso del público del programa y que su conductor hablara en español (”huevos gigantes”).

Aquí dejamos el vídeo completo para que se pueda notar el in crescendo del monólogo del periodista mexicano.