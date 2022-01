Apple TV prepara una adaptación americana de “Mujeres al borde de un ataque de nervios” de Almodóvar

La plataforma Apple TV ha dado el primer paso de lo que es una gran noticia para llevar a la televisión la adaptación de la película de Pedro Almodóvar “Mujeres al borde de un ataque de nervios”. El filme del manchego de 1988 alcanzó un hito en taquillas y le valió para su primera nominación a los cotizados Oscar, así lo avanza The Hollywood Reporter.

El gigante tecnológico ha comprado los derechos de la película protagonizada por Carmen Maura y pretende hacer una adaptación americana del título. Si el proyecto avanza estaría protagonizado por Gina Rodríguez. La ganadora del Globo de Oro por su interpretación en “Jane de Virgin”, que haría las veces de Carmen Maura para dar vida a Pepa, una actriz de doblaje que se ve envuelta en una rocambolesca odisea tras una inesperada ruptura sentimental.

El proyecto, que de momento lleva por título Women on the Verge, todavía está en fase de desarrollo y Apple TV+ ni tan siquiera ha encargado la producción de una primera temporada. Se encuentra en una fase muy embrionaria. La idea es que Gina Rodriguez, que también ejerce de productora ejecutiva, se ponga manos a la obra con Eugenio Derbez, también productor ejecutivo, y la guionista Noelle Valdivia (Mozart in the jungle), que escribirá la serie y ejercerá de showrunner si la serie sale definitivamente adelante.

Éxito de Almodóvar

No es la primera vez que el trabajo de Almodóvar tienen sus frutos en tierras americanas. Si en 1999 se llevó el Oscar por “Todo sobre mi madre” por la mejor película de habla no inglesa, en 2003 lo hizo al mejor guion por “Hable con ella”. En la actualidad, está a la espera de conocer si “Madres paralelas” será acogida en los Oscar y prepara su primera película en inglés, la adaptación de “Manual para mujeres de la limpieza” con Cate Blanchett.