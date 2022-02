Muere Destinee LaShaee, concursante de ‘Mi vida con 300 kilos’, a los 30 años

Destinee LaShaee se hizo famosa tristemente por participar en un programa con personas obesas. La joven que nació como Matthew Ventress participó en el reality “Mi vida con 300 kilos” de 2019. Tras conseguir bajar 226 kilos ahora un amigo cercano ha confirmado que ha fallecido a los 30 años.

De momento se desconoce el motivo de su fallecimiento de esta semi estrella televisiva que pudimos ver en Divinity en España. Tras observar su vida con obesidad mórbida alcanzando 303 kilos y tomo relevancia por ser la primera participante transgénero del formato.

Así quedó tras su tratamiento FOTO: La Razón Internet

Tras el programa y un tratamiento especial perdió peso hasta quedarse en menos de 80 kilos acompañándolo de una vida saludable. Su hermano Wayne Compton fue el encargado de conformar la noticia en redes sociales a través de Facebook. El hermano de Destinee LaShaee, Wayne Compton, confirmó la terrible perdida, con un emotivo mensaje en Facebook.

“Lamento que te sintieras tan sola, que sintieras que no tenías otra opción”, escribió en el muro. Enseguida empezaron a correr los rumores de que puede haberse quitado la vida. “No, no, lo siento hermano, te acepto por lo que eres y acepto cada defecto que viene contigo. Destiny no hubiera querido esto, señor, ¿por qué me sigues quitando a mis hermanos? ¿Cuánto puedo tomar?”.