La broma de José Bono sobre su pelo con Ana Pastor

Ayer en El Objetivo, Ana Pastor volvió a hacer uso de la hemeroteca aprovechando la visita de José Bono. Aunque fuese en otra cadena (La 1) y hace más de 10 años, la periodista quiso recuperar uno de sus encuentros más polémicos con el ex ministro del PSOE. Por aquel entonces el Partido Socialista vivía una gran división y conflictos de intereses. Tras la decadencia de Zapatero el Partido quedó huérfano de líder y sus principales cabezas comenzaban a rebatirse su peso en el partido, como Chacón y Ruvalcaba. La periodista exigía muy insistentemente a Bono que éste se mojara en el asunto, mientras este se resistía.

Bono llegó a acusarla de querer convertir una entrevista en una cadena pública en un debate televisivo, y llegó a afirmar que no le daba la gana mojarse sobre ese tema. Sin embargo Pastor seguía insistiendo hasta que Bono estalló llamándola señorita Rottenmeir, refiriéndose al estricto personaje de Heidi, a lo que Pastor reaccionó con humor. Aquel momento se ha convertido casi en un meme político y ayer lo recordaron en la entrevista con cariño.

De hecho, cuando Bono fue preguntado por su impresión tanto tiempo después tiró de un chascarrillo: «Tú ahora tienes menos pelo que antes y yo más», haciendo referencia sus ya famoso injertos capilares y al cambio de «look» de Pastor. Además, Bono, le agradeció que en todos estos años y tantos programas no haya aprovechado para vengarse de él. La periodista reconoció que si no le contestó en su día no tiene por qué hacerlo después.