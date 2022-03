«Nasdrovia», la serie oscura que rompe esquemas

«Nasdrovia» no sigue los cánones normales. Es otra historia. Dicen que es comedia. O thriller. Está por ver. «Nasdrovia». Además de tener sus dificultades para aprenderte el nombre requiere un tiempo para saber de qué va. Cuenta con la maravilla de Luis Bermejo en su elenco y una divina Leonor Watling que desafía a la educación actoral de no mirar a cámara, es más, a la costumbre de ignorarla, hacer como que no está, despojarse de todo aquello que se mueve detrás a de pronto desafiarla directamente. Dirigirse a ella, hablarnos. Ella, que no es cualquier cosa, a lo «Fleabag», pero con unas coordenadas que nada tienen que ver. Lidera el reparto con Hugo Silva. Ahí queda. Su primera temporada acaban de recibir el premio a la Excelencia en el festival de Televisión de Luchón y hace poco que han estrenado la segunda y final en Movistar Plus+ (producida en colaboración con Globomedia, The Mediapro Studio).

Edurne y Julián (Watling y Silva) entran a formar parte de la organización de Boris en el regreso de «Nasdrovia». «Ha pasado el tiempo y formamos parte de la organización, nos han abducido y ya no hay salida. En los dos primeros capítulos hay acontecimientos muy fuertes y deciden que hay que sobrevivir a esta organización. Los dos personajes entienden que hay que hacerlo de manera distinta y ahí vienen los conflictos. Se presenta una situación dura y se siembra la comedia y ese tono de una serie distinta y especial con un final apoteósico», cuenta Hugo Silva.

Justo eso es lo que le atrajo a Silva de «Nasdrovia». «Es un tipo de personaje que no se me suele adjudicar. Con Marc (Vigil) me siento muy seguro, es muy talentoso e inteligente. Desde que leí la primera versión del primer capítulo siempre pensé que esta serie era especial. Llamé a Marc porque sabía que lo estaban tanteando y tuvimos una primera conversación extraoficial, le dije que me parecía una maravilla», recuerda.

De aquellas primeras palabras ha pasado un tiempo, tanto como que a estas alturas están presentando la segunda temporada. El fin de trayecto. Creada por Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban cuenta en esta ocasión con la mano de Marc Vigil, además de la dirección y nos sorprende con un cameo. «Es una serie más oscura, ahora es un thriller con tinte dramático y hace que la comedia brille más», nos adelanta Marc.

«Todos venimos de la comedia y nos apetecía hacer una donde no importe crear momentos bajoneros, que se parezca más a la vida», apunta Sergio Sarria. Refiriéndose a esta segunda parte, Luismi Pérez lo tiene claro: «la serie se ha dejado llevar a sí misma. Los personajes la dominan».

Vienen de trabajar en tiempos difíciles. «Escribir entre cuatro siempre es duro, hay muchas discusiones, pero más cuando se hacen en la distancia y por videollamada», relata Pérez. A pesar de ello y de haber rodado en plena pandemia el despliegue ha sido total y a diferencia de la primera parte que la trama transcurría en el restaurante, que lleva el nombre del título de la serie, en esta ocasión han viajado a Avilés y Bulgaria con el equipo. A Bulgaria fueron, entre otras cosas, en busca de nieve y se encontraron con un sol radiante. Así la vida. «Pero conseguimos el look soviético, y al final también la nieve», recuerda Marc Vigil. «La ventaja de esta segunda temporada es que hemos podido pensar muy bien las cosas. A nivel de producción hemos visto las posibilidades y tirado para adelante. El rodaje ha sido a una cámara, como las películas, eso implicaba cada vez menos tiempo para hacer las cosas. La gente del equipo decía que esta serie era un verdadero marrón, que no habían sudado tanto en mucho tiempo. Nos hemos metido en las semanas que teníamos previstas porque estaba muy bien pensado, pero el rodaje ha sido muy ambicioso», dice Marc.

En el elenco se cuenta con actores internacionales como Anton Yakovlev (Boris), Michael John Treanor (Sergei), Yan Tual (Vasilli), Kevin Brand (Yuri) y Arben Bajraktaraj (Rodia). De ahí que se generaran escenas curiosas, como el propio Sergio Sarria nos cuenta, «había momentos en los que se podía hablar en cualquier idioma». Ahora ha llegado el momento de ver los frutos. «Nasdrovia». Segunda parte y destino. Y el momento de descubrir el ingrediente secreto de los blinis. (Sin que tengan que matarte).