La foto con un talibán por la que Pablo Motos fue investigado por el CNI

Miguel Lago lleva años aprovechando su personaje en los monólogos para denunciar a su forma comportamientos de la clase alta, un antihéroe que pretende ridiculizar las injusticias a las que se enfrentan ciertos colectivos. Así, ayer en El Hormiguero, donde lleva semanas como colaborador denunció que le paren siempre en los aeropuertos solo por dejarse la barba larga. «A mí si no me paran no me siento seguro, pienso que puede entrar cualquiera», recriminó Miguel Lago con un chiste.

Sin embargo el humorista no quiso dejar la anécdota ahí y remató su intervención aludiendo a una experiencia del pasado de Pablo Motos: «Al menos a mí no me relacionan con los talibanes». Entonces Pablo se vio obligado a contar su anécdota más curiosa: «Fui investigado por el CNI por un posible vínculo con talibanes». El presentador explicó que estando de vacaciones hace varios años, se le acercó, como muchos otros, un joven a hacerse una foto con él. «Resulta que el de la foto era un terrorista muy peligroso y que meses después fue detenido y cuando le investigaron encontraron esa foto». En la foto también aparece Damián, pero él no fue investigado por el CNI.

Miguel Lago culminó su intervención imaginando lo que pensaría el CNI: «Por el día hace sus cosas de talibán, pero su Hormiguero por la noche que no se lo quiten». Juan del Val, como es habitual, también participó en la tertulia.