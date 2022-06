Volver a «Sanditon»,el balneario de Jane Austen

Los fans de Jane Austen estaban tristes, y no por exceso de sentido y sensibilidad, si no que la autora dejó una novela inconclusa, «Sanditon» que la televisión ha conseguido terminar, pero que a punto estuvo de no ver la luz más allá de 2020. Afortunadamente, y ya recuperados del sofocón del final de la primera temporada, Cosmo estrena hoy a las 22:00 horas en primicia en España la segunda entrega de esta adaptación de la autora inglesa en la que disfrutaremos de la vuelta de la heroína Charlotte Heywood (Rose Williams) al pueblo en el que se va a instalar una base de los famosos y aguerridos «casacas rojas».

La época de la Regencia, entre 1811 y 1820, ha visto una explosión en la ficción televisiva avalada por el éxito de «Bridgerton» en la que destacan los tórridos enamoramientos, los aguerridos hombres, los vestidos de cintura imperio y las mujeres progresistas (si son de color valen el doble) que luchan por una causa concreta. Pero hay sitio en este género de época para las dos, siempre que no intenten pisarse personajes o tramas, que pasa a veces. En esta segunda entrega las tramas se dividen por doquier con lo que tenemos a una desconsolada Charlotte que se apunta de institutriz de dos jóvenes, Augusta Wilson (Eloise Webb, Cenicienta), una muchacha de 17 años contraria a la autoridad, y Leonora Colbourne (Flora Mitchell), una niña de 9 años que rechaza lo femenino y sueña con ser espía, olvidando el dolor de sentirse rechazada y «viuda» más tarde. La acompañará su hermana Alison Heywood (Rosie Graham) y cerrará el triunvirato Georgiana Lambe (Crystal Clarck) que como rica heredera se hastiará de que los cazafortunas la acosen diariamente.

Las tramas de enamoramiento destilan en esta segunda temporada más aroma a Austen, lo que los fans agradecerán después de tanto sobresalto. Sin duda esta segunda entrega se ha cuidado mucho más y se han terminado de redondear los personajes, aunque tengamos muchos nuevos con la llegada del ejército a Sanditon. Subyace el segunda intento de Georgiana (el primero fue la piña) de hacer boicot a los dueños de esclavos negándose a tomar azúcar, lo que la volverá a enfrentar con Lady Denham (Anne Reid) que verá como a su alrededor vuelven parientes desheredados y también Esther Denham (Charlotte Spencer), ahora Lady Babington, con un misterioso secreto sobre su matrimonio. Algunos fans de Austen achacan que al estar el persona tan volcado en rechazar maridos y en boicotear el azúcar nos aleja de un mejor conocimiento de Georgiana y de su verdadera vida. Cada respuesta desvelada en Sadinton significa un sinfín de nuevas preguntas que nos harán dudar de las aventuras amorosas de nuestras protagonistas, que en cualquier caso están contemplado en una tercera temporada ya en marcha. Ahí es donde deberían hacer hincapié en intentar diferenciar los perfiles de los hombres, que de lejos están cortados por el mismo patrón.

Está muy claro que «Sanditon» no es «Bridgerton» ni falta que le hace, ya que la estancia en esta ciudad balneario es suficiente por sí misma para entretener e interesar y a veces hasta descansar de tanto estilo Austen, aunque siempre se vuelva al origen. Recordemos que el éxito de la serie de Shonda Rhimes tiene que ver con salirse de la norma y atreverse. Ojo con acercarse demasiado a cualquier cosa que se parezca a «Orgullo y prejuicio», «Jane Eyre» o Sentido y sensibilidad», porque el espectador no está cómodo en un pueblo que ya ha pisado y que tiene las mismas pasiones que otro idéntico. Para disfrutar y descansar de Jane Austen.