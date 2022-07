La burda justificación del hermano de Mónica Dossetti (enferma de ELA) sobre el estrangulamiento

Hace solo unos días se viralizaban las imágenes de la actriz Mónica Dossetti siendo estrangulada por su propio hermano en su domicilio, en México.La actriz padece esclerosis múltiple desde hace años, lo que la obligó a dejar la interpretación en 2015. En los años 90 Mónica formó parte del elenco de varias telenovelas de éxito, haciéndose relevante en Latinoamérica y España, en plena época dorada de este género de ficción.

Las redes sociales inmediatamente se hicieron eco de la imágenes en las que una cámara escondida grababa a su hermano, estrangulándola y maltratándola físicamente mientras la insultaba. Las Autoridades en aquel momento pidieron una orden de alejamiento, aunque esta medida solo se extiende durante un plazo de 60 días.

Las cámaras de la prensa local acudieron a la localidad donde vive José Dossetti para preguntarle sobre el contenido de las imágenes. El productor intentó justificar su comportamiento a la desesperada: «Porque uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida, como la del enfermo, porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma, y un día me rebasó, me rebasó un día, y la vida que tengo, y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones».

“Yo mismo me detuve porque al final uno quiere como dar escarmientos, no matar a nadie, solamente esas lecciones que a veces de niño nos da la mamá”, concluyó José.

Pero más allá de sus excusas y justificaciones parece evidente, que la cámara oculta se colocó porque ya se habrían cometido otras agresiones o la víctima presentaba heridas o lesiones y resultaba necesario confirmar la autoría.