Bayona zanja la polémica racial de «Los Anillos de Poder»: «Las críticas me importan un rábano»

Mucho se ha escrito ya sobre la diversidad de opiniones sobre la integración racial en la serie del universo «El Señor de los anillos» que estrenaba recientemente Amazon Prime Video bajo el título de «Los anillos de poder». Pero se estaba demorando una reacción por parte de sus creadores. El último en hacerlo ha sido el español J.A. Bayona, quien se encargó de dirigir los dos primeros capítulos y ha sido muy contundente: «No tiene sentido que haya gente que no se pueda reconocer en la serie, el propio Tolkien siempre defendió la inclusión y dejó las herramientas para que cualquier otra persona diera su visión e hiciera mayor la Tierra Media. Entre los puristas de Tolkien hay una especie de racismo y misoginia que no conocía. Las críticas me importan un rábano» ha contado el cineasta en una entrevista a RAC1.

Pero a pesar de la insistencia en que el relato de Tolkien no es de naturaleza racista, sino que introduce en sus obras un montón de etnias y rasgos diversos, los más puristas iniciaron desde su estreno una campaña contra la serie de Amazon. Ésta consiste en puntuar a la baja la ficción en los principales portales de cine y series, no recomendando su visionado.

A dicha campaña ha aludido también Bayona en sus declaraciones a Cinemanía en las que aseguraba que «Aquí había mucha libertad para llenar los huecos de Tolkien. A la hora de adaptar un relato, hay que ser infiel. Tienes que aportarle algo. Si no, te quedas en la recuperación, en la nostalgia. El nivel de excitación lo tienes que aportar tú. Esta adaptación del mundo de Tolkien es original, estamos rellenando los espacios tomándonos el trabajo muy en serio y dando lo mejor de nosotros»