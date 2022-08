“Los anillos de poder”: así es la serie más cara de la historia

Ser la serie de televisión más cara de la historia no es una sucesión de sintagmas cualquiera, implica una carga adherida a la identidad de cualquier producción y los resultados han de estar a la altura. Ser la serie de televisión más cara de la historia, en 2022 y con la inflación en máximos, supone rebasar los 450 millones de dólares invertidos por temporada (para que se hagan una idea, la recién estrenada «La casa del Dragón» no llega a un 60% de ese dinero). Ser la serie de televisión más cara de la historia es una responsabilidad con la que Amazon ha querido cargar y cuyos dos primeros episodios se estrenan, por fin y tras una larga espera, el próximo viernes 2 de septiembre a través de Prime Video: «El señor de los anillos: Los anillos del poder» promete devolvernos a la Tierra Media con toda la espectacularidad que la saga se merece.

Como la apuesta del gigante de Jeff Bezos era alta —compró los derechos de todo el trabajo de Tolkien por 250 millones e invertirá casi 1.000 en toda la serie—, la ciega grande de los «showrunners», Patrick McKay y John D. Payne, no podía ser menos: «La serie está a la altura del legado de Tolkien», explicó el primero en la rueda de prensa internacional que tuvo lugar ayer en Londres. Sin apenas experiencia crítica a sus espaldas y con el mero respaldo del guion que desarrollaron para «Star Trek: Más allá» (2016), esta pareja de productores ejecutivos tiene ante sí una empresa titánica: no solo se trata de adaptar las mecánicas densas de Tolkien y su mundo de elfos, enanos y orcos, sino también de hacerlo con el brillante referente de Peter Jackson todavía en la memoria colectiva.

Conoce al príncipe Durin IV y a la princesa Disa en #LosAnillosDePoder pic.twitter.com/2zQD7jesds — Prime Video España (@PrimeVideoES) August 28, 2022

Contra el patrón oro

Remar contra el patrón oro de la adaptación literaria, sin embargo, no parece una mano perdedora en boca de Morfydd Clark, actriz que da vida a una joven y furiosa Galadriel: «Ha sido una de las experiencias más gratas de mi vida. Y eso que tuve que entrenar la pelea con espadas o el nado a contracorriente», explica la actriz, protagonista absoluta de los dos primeros episodios de la serie y que nos sirven de introducción a lo que es en realidad su cometido final: saber cómo llegamos a «El señor de los Anillos» y cómo es que del plural llegamos a la sortija única que servía para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la Tierra de Mordor, donde se extienden las Sombras.

"El señor de los anillos: los anillos de poder" se estrena el viernes 2 de septiembre en Amazon Prime Video FOTO: AMAZON

¿Y qué «incauto» ha puesto sus manos, su inventiva y su cabeza a disposición de tal titán del «streaming»? El español Juan Antonio Bayona. El director de «Lo imposible» y «Un monstruo viene a verme» se encarga en «Los anillos del poder» de los dos primeros episodios y, por supuesto, de mucha de la suerte que vaya a correr el epílogo introductorio de la serie. «Tenía muchas ganas de conocerle. “El orfanato” es una de mis películas favoritas. Cuando me pude sentar a hablar con él, a charlar sobre qué queríamos contar en la serie, descubrí que su mundo interior es apasionante. Era el director perfecto para presentarle la serie al mundo», contó emocionada Clark en el encuentro con los medios. Bayona, que finalmente no pudo sumarse al acto, es una pieza más del ambicioso engranaje: a los mandos de la banda sonora, quizá ficha clave en la pretensión cinematográfica del evento de Prime Video, está Bear McCreary, creador de las bandas sonoras de «God of War» o «The Walking Dead». como guiño, y también como conexión con la Tierra Media ya explorada, el tema de la cabecera corre a cargo de Howard Shore, mismo compositor con el que contó Jackson para sus dos trilogías.

«Creo que jamás, como actor, he estado tan cerca de la experiencia que estábamos rodando. Todos los meses de inmersión en Nueva Zelanda ayudaron muchísimo al trabajo, ahora somos una familia entera remando en este barco gigante», remató sobre las intenciones de «Los anillos de poder» el actor Ismael Cruz Cordova, que aquí da vida a Arondir, elfo de tez oscura. Sin entrar en la absurda polémica de lo diverso del elenco, más racista que ignorante, lo cierto es que sobre el tapete verde billete de las plataformas, Amazon parece estar bien lejos de querer tirarse un farol.