Patricia Conde, expulsada sorpresa en “MasterChef Celebrity”

Sorpresa en la emisión de este lunes del la séptima edición del talent culinario de RTVE “MasterChef Celebrity”. Tras tres semanas con expulsiones de los candidatos con menor talento en las cocinas como Emmanuel Esparza, Eduardo Rosa y la semana pasada, Ruth Lorenzo, esta semana le ha tocado la china a una de las concursantes favoritas entre sus compañeros, entre los jueces y entre los espectadores: Patricia Conde. La intérprete ha tenido que abandonar el concurso tras elaborar un mal plato en la prueba de eliminación.

Primera prueba

Ya en el primer cocinado fueron desarrollándose roces que vienen del principio del talent y que probablemente irán haciéndose más patentes a medida que avanzan las semanas. EL reto consistía en reproducir una tarta de boda en parejas. Los duetos elegidos fueron: Nico y Patricia Conde; Manu y Fernando; Isabelle y Pepe; María Escote y Daniela, Xavier y María Zurita, y Lorena y Norma Duval.

Y fue esta última pareja la que casi provoca una desgracia en el programa. Todos los concursantes cocinaban por relevos intentando conseguir el reflejo más fiel del postre. Pero pronto Norma Duval empezó a verse sobrepasada con una Lorena Castell que le daba indicaciones que no seguía y acabó con gritos entre ellas. Duval terminó por marcharse de las cocinas mientras Castell trataba de disculparse: “Yo sé que tengo mucho temperamento, no nos enfademos, he gritado y perdóname que a veces digo las cosas así”. Y volvió la calma

Valoraciones positivas para Patricia y Nico por una tarta “que se podía comer” e Isabelle y Pepe por un bizcocho “ultrajugoso”. “Crudo y fallido”, “incomestible” o “un truño”, son algunas de las perlas de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera en el resto de cocinados.

Prueba de exteriores

Zaragoza fue el destino elegido por el programa para la temida prueba de exteriores en la que los concursantes se dividieron en dos equipos para elaborar un menú diseñado por David Boldova, y prepararlo para 70 comensales.

“Es intolerable que tras una hora y media no hubiera nada hecho”, fue el tajante comentario de Pepe Rodríguez ante el equipo rojo, que se cambiaba los delantales por unos de color negro. En el equipo Pepe, Daniela, Manu, Conde, Fernando y Deltell.

Prueba de eliminación

Patricia Conde comenzó con buen tino la prueba al conseguir identificar varios de los elementos de un guiso a ciegas. Tras ello, Isabelle - como la mejor en la prueba de exteriores- tuvo que hacer un juego que elegiría los ingredientes para sus compañeros en la prueba libre de cocinado para no ser expulsados.

Pero mientras el resto de compañeros apuntaron más o menos a platos decentes, Conde fue acusada de cocinar un salmón “demasiado hecho y con materia prima maltratada”. Ante la sorpresa de todos los aspirantes, el jurado decidió que sería Patricia Conde la que tendría que abandonar las cocinas. “¿Qué dices? No me lo creo”, exclamaron los compañeros, “era una de las grandes favoritas, desde luego, para llegar a la final”, matizaron otros.

“Estoy un poco en shock, me siento como si estuviera en el despacho de la directora como si hubiera hecho algo mal, ¿qué le digo a mi hijo ahora?”, dijo la intérprete que confesó que es una chica “muy normal, nada que ver con lo que la gente piensa de mí. Soy muy madre, vienen los amigos de mi hijo, les hago la merienda, no estoy con los chistes todo el día. Yo soy así, recatadita, reposada.. Estoy encantada porque he hecho muy buenos amigos”, se despidió a esperar una posible repesca.