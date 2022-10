Máximo Huerta confiesa haber estado ingresado por graves problemas respiratorios

Los seguidores de Máximo Huerta estaban con la mosca detrás de la oreja tras varios días sin saber nada del escritor y ex ministro. El periodista ha terminado confirmando en sus redes sociales que acaba de pasar un momento de salud delicado del que no se ha recuperado del todo.

EL periodista ha utilizado los stories de sus redes sociales para explicar qué es lo que ha pasado. Su baja viene dada por problemas respiratorios por los que tuvo que acudir a los médicos. A sus 50 años Huerta relató cómo tuvo que ser ingresado y en el hospital “he pasado unos días duros, muy duros”.

Explicó el escritor que esta afección le viene desde que era niño y “la edad lo agrava, y desde el día 23 de septiembre ando mal. Realmente mal”. Así contó cómo empezó con una tos que se fue agravando hasta llegar a una bronquitis que le provocó “mucho broncoespasmo y, lo peor, falta de oxígeno en sangre”.

Huerta compartió con sus seguidores su estado de salud visiblemente cansado FOTO: Máximo Huerta Instagram

Sigue relatando Huerta que ahora ya está en su casa y que parece que remonta y sobre todo tiene ganas de reincorporarse a sus labores para promocionar sus títulos, que tuvo que dejar aparcadas momentáneamente por el ingreso.

En los momentos de sufrir el percance de salud estaba con la firma de su nuevo libro, “Adiós, pequeño”. Detalla lo que fueron esos días: “Amén de otros etcéteras que han hecho de estos días un horror. Mi asma lo empeora todo. Hoy regreso al médico, después de noches interminables, respiro mejor por primera vez. Confío en la doctora y en la evolución de la enfermedad: antibióticos, broncodilatadores, oxígeno…”.

Nadie le quita el buen humor y asegura que “siempre es bueno agradecer las cosas. Perdonadme allí donde no he podido estar. Los compromisos eran ilusionantes, pero la salud no pide permiso. Ordena la vida a su antojo”. Su intención es seguir por la ronda de ciudades en las que recala a firmar. “Gracias a todos, lo digo con la voz todavía un poco tomada y con el pecho un poco mejor”. Y ha prometido: “Pronto vuelvo a las andadas”.

Poco después aclaraba que “nada de ingresos ya, que la bronquitis ha sido jodida. Que ningún susto, que nada de alarmar. Ningún titualr que parezca que esto se está acabando. Todo lo contrario está todo bien y estoy mejor”, finalizaba diciendo Máximo Huerta acompañado de su perro.