Lorena Castell gana “MasterChef Celebrity 7″

Un año más la edición “Celebrity” del talent culinario de Televisión Española producido por Shine Iberia, “MasterChef”, ha deparado sorpresas hasta el último momento. 15 concursantes han prestado sus inexistentes capacidades culinarias e intentan convertirse en ganador de una reñida edición: Daniela Santiago, Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Fernando Andina, Isabelle Junot, Lorena Castell, Manu Baqueiro, María Escoté, María Zurita, Nico Abad, Norma Duval, Patricia Conde, Pepe Barroso, Ruth Lorenzo, Xavier Deltell. Pero como en la película de “Los Inmortales”, “sólo puede quedar uno”. Tras dividirse por primera vez en la historia del programa la gran final en dos días consecutivos, tan solo quedaron como duelistas el actor Manu Baqueiro y la colaboradora de “Zapeando” en laSexta, Lorena Castell.

A lo largo de esta séptima edición hemos visto broncas de todos los colores entre varios de los participantes, como los encontronazos entre Norma Duval y Lorena Castell. También hemos visto cómo eliminaban a grandes favoritos para los espectadores como la cantante Ruth Lorenzo. En esta ocasión los jueces, Jordi Cruz, Samantha Vallejo Nájera y Pepe Rodríguez han conseguido irse de rositas y esquivar cualquier polémica que les hubiera colocado una edición más en el ojo del huracán.

Sin embargo en la semifinal eliminatoria de este lunes si que se puso en duda al programa y al formato entero por las palabras vertidas en su instagram por la expulsada y luego repescada Patricia Conde, que dejaba caer que no quiso entrometerse en montajes relacionados con tensiones y malos rollos y decidió hacer las cosas regular para que fuera Manu Baqueiro el que consiguiera llevarse la chaquetilla para avanzar hasta la final. Rápido llegó Xuxo Jones para apuntalar lo que Conde sólo sugirió.

La gran final

“Estamos muy felices de daros la bienvenida a la Gran Final. Quién lo diría cuando empezaron hace ya semanas y semanas”, con estas palabras recibió Pepe Rodríguez a los dos concursantes antes de dar paso al cocinado final. Para estar junto a Lorena Castell acudieron su madre, su hermano y su pareja, Rubén. “Estoy sorprendida por cómo ha evolucionado y crecido en la cocina. Ahora seré yo la que vaya a la casa a por tuppers”, dijo bromeando la madre antes de comenzar la prueba.

Por la parte del actor de “Amar es para siempre” acudieron a la final sus padres y su hermano, que no dudó en reseñar “que tiemble Madrid con la fiesta que se va a pegar”, en el caso de conseguir la victoria. Antes de comenzar el tiempo de la gran final, ambos concursantes se han deseado suerte. “Quiero felicitarte por el gran programa que has hecho y por pelear por ti y por todas ellas, te deseo lo mejor”, dijo Manu a su compañera, que aclaró que “Yo quería una final de chicas, lo reconozco, pero tú has hecho un pedazo de concurso, aunque bueno, ya sabes quién va a ganar”.

Después del obligado paso por el supermercado el programa grabó cuáles han sido las inspiraciones de los dos para sus platos. En el caso de Manu fueron sus raíces gallegas y Castell destacó los viajes que ha hecho junto a su hermano. Durante el cocinado la producción del programa ha salpicado el espacio con las famosas tomas falsas como los ataques de risa de Jordi Cruz. Para la cata el archiconocido Joan Roca y Massimo Bottura, que compartieron con los jueces el peso de la decisión final.

Pepe Rodríguez fue el encargado de anunciar que el premio y los 75.000 euros del ganador de la edición se lo llevó Lorena Castell que quiso dedicarlo: “Mucha parte de este trofeo es para mi madre porque estuve muchas horas con ella en la cocina”. También desveló que el dinero del premio iría a parar a la asociación ‘Juega Terapia’’.