Nico Abad: «'’MasterChef” es un programón de televisión»

Nico Abad venía preparado a “MasterChef Celebrity” por un ganador de una edición anterior. Aunque durante las entrevistas en el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal) adelantó entre bromas que su plato estrella son los espaguetti bolognesa: “te los clavo y lloras de emoción; si los pruebas no querrás comer otra cosa”. Esta semana el periodista ha sido expulsado junto con su compañera Daniela Santiago.

-¿Con qué nivel llegas a “MasterChef Celebrity”?

-Nivel básico, muchos tenemos hijos y sabemos hacer papillas. Pero este programa supone una escalera en la cada vez hay un grado más de dificultad, pero es una cosa que siempre te apetece hacer. ¿Sabes cuál es el problema?, que los 15 lo quieren hacer igual de bien que tú y luego tres que dicen si está bien o mal. Pero el proceso es divertido, es un programón de televisión, yo que estoy fuera de la tele desde 2020, me he reconciliado con la tele otra vez de ver equipos, grandes cámaras atentos, redactores sin cascos, como se guionizan las tramas por donde está yendo el programa para incidir en esto.

-¿Cuesta mucho guardar el secreto?

-A mi me cuesta guardar el sereto. No paro de decir tonterías por eso, es costoso sobre todo si has ganado. No entienden que no puedas decírselo. Se mosquean.

Nico Abad confesó entonces que tuvo mucho trabajo detrás: “Te metes a estudiar como una bestia como si tuvieses oposiciones, la nevera se te llena de cosas, la cocina se te llena de trastos, ganas peso, pero aprendes”. También confesó quién fue su maestro: “Juanma Castaño, él ha ganado. Siete temporadas con el. Me dijo “¿estás dando clases de cocina?” y le dije no, y me dice “pues ya la has cagao. Ya vas mal y vas tarde”. Le pregunté que había cocinado el primer día y me dijo, “no me acuerdo”. Y ahora lo entiendo, es tal la vorágine que tienes encima de platos de viajes de preparaciones. Yo del primero no me acuerdo de nada. Ante la pregunta de si le gustaría ganar como su amigo y compañero lo tenía claro: “Ganar es imposible”.