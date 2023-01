Javier del Castillo: «Me obsesioné con escribir una pesadilla que no soportara»

Javier del Castillo sabe lo que es el éxito y ser un superventas como escritor. Su último logro lo hizo en el momento más complicado. Justo cuando nos metían en casa por la covid-19. A pesar de ello logró cifras impensables. Tanto como que Netflix se fijó en «La chica de nieve» y el 27 de enero se estrenó como mini serie con José Coronado y Milena Smit entre el reparto. Todo un sueño, asegura este joven malagueño.

¿Uno se espera tanto éxito?

Tengo la sensación de que esta vida le está sucediendo a otra persona. Es algo alucinante. Una vez de cada cincuenta vidas que seas escritor tienes un éxito relativo y esto que está pasando es una locura. Me publican en sesenta o setenta países. Es una cosa surrealista.

Y del éxito literario pasamos a la pantalla.

Además con una novela que es muy especial para mí como «La chica de nieve», llega Netflix y la convierte en serie.

¿Qué la hace tan especial teniendo en cuenta que ya sabe lo que es ser un superventas?

Salió a la venta dos días antes de que nos metieran en casa por la pandemia, en pleno confinamiento en España y se convirtió en la novela más vendida. Después se sucedieron muchas historias preciosas de gente que iba a las librerías. Librerías que estaban cerradas porque no eran un servicio esencial en ese momento y los libreros se metían dentro y vendían libros por debajo de la reja, de las persianas. Hay historias muy bonitas entorno a «La chica de nieve» y que Netflix la haya elegido para hacer una serie porque la historia le ha parecido fascinante y el personaje de Miren es muy explosivo y frágil a la vez es un sueño absoluto.

Llegó a Netflix el 27 de enero con José Coronado y Milena Smit en el reparto. No es cualquier cosa.

El reparto con Coronado es brutal. Está detrás del proyecto Atípica Films y si cuentas la cantidad de premios Goya que tienen es un auténtico sueño, una locura trabajar con gente con esa experiencia y con esa visión de la calidad audiovisual tan clara. Con todo esto no puedo más que sentirme súper agradecido por el proyectazo en el que se ha convertido toda esta historia.

¿Cuál ha sido su función en la adaptación de la novela a la serie?

He tenido la suerte de participar como consultor en los guiones y con el equipo para la adaptación y el resultado es espectacular.

¿Cómo se estructura en el día a día ese modelo de trabajo?

El equipo de guionistas me pasaba el desarrollo de la trama y luego yo iba perfilando para ver si nos habíamos alejado mucho de lo que era el libro o si el personaje de Miren no haría determinada cosa. Mis novelas se caracterizan por tener muchos giros y saltos en el tiempo y me obsesionaba no alejarme demasiado de la historia ni que los personajes perdieran esa fuerza dramática.

Sí ha habido cambios como la localización de los hechos.

Si, han sido cambios grandes porque pasábamos de Nueva York a Málaga y el lenguaje audiovisual es muy diferente. En la novela hay un personaje que es una mujer y en la serie son dos, un hombre y una mujer. En el libro juegas con el narrador y aquí no.

Nos hace sufrir.

Cuando escribí el libro tenía una hija con tres años. Me obsesionaba escribir una pesadilla que no pudiera soportar. Ahondar en ese dolor. Tengo la sensación de que lo he pasado, en algún momento yo he perdido una hija.