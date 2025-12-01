Alberto Chicote pone en valor a Buenafuente y Silvia Abril y descarta otro “balconazo” en Sol

Alberto Chicote y Cristina Pedroche se preparan para vivir una Nochevieja histórica en Atresmedia. La pareja volverá a ponerse al frente de las Campanadas por décimo año consecutivo, esta vez con un despliegue inédito: la retransmisión se emitirá simultáneamente en Antena 3 y laSexta, un movimiento que el chef considera “muy especial” y que afrontan con una motivación renovada.

En un encuentro con verTele y otros medios durante el Atresplayer Day celebrado en Gran Canaria, Chicote aseguró que la nueva promoción le ha sorprendido “para bien” y que encara la cita “con ilusión a tope”. El cocinero subrayó que, tras tantos años, su complicidad con Pedroche sigue intacta y que el día 31 será “una fiesta” también para ellos. Asegura además que desconoce por completo el vestido que lucirá su compañera, como cada año: “Quiero verlo en el mismo momento. Me divierte la cara que pongo cuando sale”.

La gran novedad de esta edición, el doble canal, multiplica la ambición del formato. Chicote reconoce que en Atresmedia “hay que echar toda la carne al asador” y que la retransmisión incluirá sorpresas aún por desvelar. El objetivo, admite, es recuperar el liderazgo de audiencias tras la última edición: “Creo que va a ser una gran retransmisión”.

Preguntado por si podría repetirse un gesto similar al saludo de David Broncano desde el balcón de RTVE el pasado año —que quedó registrado en directo por las cámaras—, el chef se mostró tajante. Chicote no cree que algo así vaya a ocurrir con Andreu Buenafuente y Silvia Abril, rivales de este año en La 1, instalados justo enfrente en la Puerta del Sol: “No lo creo. Buenafuente es un tío elegante de cojones”.

A diferencia de las declaraciones que dio meses atrás restando importancia a aquel momento, esta vez destacó la profesionalidad del dúo de Televisión Española: “Son profesionales como la copa de un pino”. Para Chicote, la competencia así de nivel “es una alegría” y contribuye a que la noche sea más especial. Pese a los años en antena, el chef sigue viviendo la noche con auténtica pasión. Confiesa que disfruta “mogollón” de las Campanadas y que siempre teme que llegue un futuro en el que no sea él quien esté en pantalla. Como es habitual, tras la retransmisión regresará a su restaurante Omeraki para terminar allí la noche con su equipo.

Chicote reconoce que la espera hasta conocer las audiencias —que no se publican hasta el 2 de enero— se vive siempre con cierta expectación, aunque insiste en que lo fundamental es “terminar el 31 y decir: ‘¿Ha quedado bien? ¡De cine!’”.

Con la dupla más longeva de las Campanadas en España y un despliegue técnico sin precedentes en el grupo, Chicote promete una Nochevieja a la altura del reto: dos cadenas, más ambición y una apuesta clara por convertir la entrada del Año Nuevo en un momento inolvidable para el público.