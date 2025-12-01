El protagonista de la serie de ‘Harry Potter’ detalla cómo vivió la carta de Daniel Radcliffe: “No podía creerlo”

Dominic McLaughlin, el joven actor que dará vida a Harry en el reboot televisivo de 'Harry Potter' de HBO, ha compartido por primera vez cómo reaccionó realmente al recibir la esperada carta de Daniel Radcliffe. Aunque la existencia del mensaje ya se conocía, el intérprete ha narrado ahora el momento exacto en que lo leyó… y la mezcla de emoción contenida y sorpresa absoluta que le provocó.

En una entrevista emitida en el programa 'Saturday Mash-Up! Live' de la BBC, McLaughlin contó que el gesto de Radcliffe lo pilló viajando en tren a Glasgow. Según relató, su padre le entregó un sobre sin darle mayor explicación. “Mi padre me tocó en el brazo y me dio la carta. La abrí, la leí, y cuando llegué al final ponía ‘Dan R.’”, recordó entre risas. Ahí fue cuando estalló por dentro. “Me estaba volviendo loco, pero tenía que mantener la calma. Estaba en un tren”, explicó.

La reacción, asegura, fue tan intensa como inesperada. “Fue insano”, resumió el actor, que tuvo que contenerse para no celebrar en voz alta lo que acababa de leer. Aun así, reconoce que el apoyo de quien interpretó a Harry Potter durante una década ha sido un impulso enorme en este inicio de rodaje.

Radcliffe, por su parte, reveló el mes pasado que había querido escribir unas palabras a los nuevos protagonistas porque se vio reflejado en ellos al ver sus primeras imágenes en el set. “Solo quiero abrazarlos. Son tan jóvenes… Es increíble pensar que yo hacía eso a su edad”, contó entonces.

McLaughlin fue elegido para el papel el pasado mayo tras un proceso colosal en el que 32.000 niños audicionaron para interpretar a Harry, Ron y Hermione. Junto a él, Alastair Stout y Arabella Stanton encarnarán a Ron y Hermione en esta nueva adaptación de los libros de J.K. Rowling, cuya producción avanza “muy bien”, según el propio actor: “He hecho buenos amigos. Es genial estar allí”.