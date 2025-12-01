‘Late Xou’ recibe este martes a Bad Gyal, Antonio Orozco y Carolina Yuste

El 'Late Xou con Marc Giró' reúne este martes a tres invitados con estrenos y celebraciones relevantes en sus carreras: Bad Gyal, Antonio Orozco y Carolina Yuste. El late night de La 1 y RTVE Play continúa su línea de combinar música, cultura y entretenimiento con entrevistas centradas en los nuevos proyectos de sus protagonistas.

La primera en visitar el plató será Bad Gyal, que presenta su nuevo single 'Fuma'. La artista catalana, además, anunciará en el programa su próximo disco y una gira prevista para 2026. Durante la conversación con Marc Giró, compartirá secretos de sus giras, su conocida fascinación por Jamaica y el sorprendente favor que en su día le hizo Belén Esteban.

El segundo invitado de la noche será Antonio Orozco, que celebra 25 años de trayectoria musical. El cantante acaba de publicar 'Inevitablemente yo', un libro en el que reflexiona sobre salud mental, éxito, miedos y reconstrucción personal. En el programa también contará algunos de sus rituales previos a los conciertos, hablará de sus problemas con la voz y de su afición por la navegación.

Para cerrar la entrega, Carolina Yuste presentará su primera novela, 'Toda mi violencia es tuya', una obra que la actriz describe como cargada de filosofía choni. Además, comentará el estreno de su documental 'Este cuerpo mío' y sorprenderá con algunas de sus reflexiones personales y su habilidad para el pole dance.