'El Hormiguero' recibe esta noche a Guillermo Francella y Javier Veiga, actor y director de la película 'Playa de lobos'

La semana arranca fuerte en 'El Hormiguero' con las visitas de Guillermo Francella y Javier Veiga hoy lunes, quienes presentarán su nueva película 'Playa de Lobos', un thriller emocional que llega a los cines el 5 de diciembre y en el que dos desconocidos viven un encuentro cargado de tensión.

Guillermo Francella es una de las figuras más transversales del espectáculo argentino, capaz de dominar con igual solvencia la comedia popular y el drama más oscuro. Tras conquistar al gran público con éxxitos televisivos como 'Poné a Francella' y 'Casados con hijos', dio un giro decisivo a su carrera en el cine con títulos como 'El secreto de sus ojos', ganadora del Óscar, o 'El Clan', donde firmó una de las interpretaciones más inquietantes de su trayectoria. Su versatilidad le ha permitido moverse entre el humor masivo, el thriller y el cine de autor, acumulando premios y una vigencia constante que se prolonga hasta la reciente serie 'El encargado', convertida ya en fenómeno regional.

Javier Veiga construyó su carrera desde el teatro, tras abandonar Arquitectura para formarse en la RESAD, y muy pronto destacó también en televisión con apariciones en series como '7 vidas'. Su popularidad se disparó como presentador en las primeras temporadas de 'El Club de la Comedia', donde combinó interpretación y humor en directo. Paralelamente, desarrolló una sólida faceta como director, cosechando decenas de premios con cortometrajes como 'Sálvame' y '¿De qué se ríen las hienas?'. Veiga representa el perfil de creador completo, repartido entre escena, pantalla y dirección.

Invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Mañana martes será el turno de Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega, que acudirán al programa para hablar de 'Las hijas de la criada', la gran apuesta de ficción de Atresplayer basada en la novela homónima de Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023. La serie, ambientada en un pazo gallego a inicios del siglo XX, ya está disponible en la plataforma. miércoles, Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella presentarán 'La Navidad en sus manos 2', la nueva entrega de la comedia navideña que llega a Netflix el 5 de diciembre y en la que su protagonista vuelve a enfrentarse a un caos festivo de grandes dimensiones. El jueves cerrará la semana Óscar Casas, que hablará sobre 'Me has robado el corazón', una comedia romántica con tintes de road movie que se estrena el mismo día, y donde interpreta a un joven ingeniero que se ve envuelto en una fuga tras un robo y acaba implicando a una chica que conoce por una app de citas