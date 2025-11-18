Reparto de temas de la Gala 10 de 'OT 2025': lista completa de canciones y repartos

Descubre la lista completa de canciones para la Gala 10 de 'OT 2025'. Tras la expulsión de Lucía, Guillo Rist y Téyou son los nuevos concursantes en la cuerda floja y han elegido a Lady Gaga y Louane respectivamente para lograr la salvación y asegurarse una semana más su estancia en la Academia de 'Operación Triunfo'. Conoce el resto de los temas que han propuesto los profesores a los triunfitos.

Reparto oficial de temas entre los concursantes de la Gala 10 de 'OT 202

Canción grupal: 'Saturno' de Pablo Alboral junto a él

Guillo Rist: 'Abracadabra' de Lady Gaga

Téyou: 'Je Vole' de Louane

Guille Toledano: 'Until I found you' de Stephen Sanchez

Olivia: 'At Last' de Etta James

Cristina: 'Uh Nana' de Daniela Blasco

Crespo: 'Cosas que no te dije' de Saiko

Claudia: 'Birds of a feather' de Billie Eilish

Tinho: 'Tempestades de sal' de Ses

Bonus Track ya que Claudia Arenas, Cristina, Olivia y Téyou cantarán 'Lobo' de Elena Gadel

Tinho brilla en la Gala 9 de 'OT 2025' y se afianza como uno de los grandes favoritos del concurso

Tinho se consagra en la Gala 9 de 'OT 2025' en un candidato muy sólido a convertirse en la segunda edición del concurso de Gestmusic bajo el paraguas de Amazon Prime Video. El gallego de 22 años puso de pie tanto a público como jurado, clavando una canción bastante complicada como es 'Beautiful Things' de Benson Boone'. También como nota positiva en la gala de hoy, Cristina recoge los frutos cosechados de la gala de la semana pasada (en la que conquistó al jurado de 'OT 2025'), consiguiendo el mayor beneplácito que otorga el público del concurso musical producido por Gestmusic y Amazon Prime Video, alzándose como la concursante favorita de la semana con el 27% de los votos. La joven sevillana de 18 años es la primera concursante de esta edición de 'Operación Triunfo' en repetir condecoración y suma otros 3.000 € a su cuenta personal de cara su futuro dentro del panorama musical, cortesía del banco ING. Entre quienes quedan nominados la lista fue más amplia y variada. Teyou fue propuesta tras la petición de Cristina Regatero de dar un auténtico golpe sobre la mesa que confirme su estatus de favorita desde el inicio. Claudia Arenas no pudo evitar la nominación debido a que la enfermedad y las dudas afectaron de forma evidente a su afinación, algo que Abraham Mateo subrayó en su valoración. Olivia tampoco convenció al jurado, que reconoció verla con un futuro claro en la industria pero necesitó mayor fuerza desde el primer instante de la actuación. Guillo Rist cerró el grupo de nominados tras una valoración cargada de emoción, donde Leire Martínez destacó su enorme nivel de riesgo pero también un bajón anímico que se reflejó en una actuación que no terminó de encajar. El claustro de profesores le dieron un voto de confianza a Olivia y los compañeros salvaron con sus votos a Claudia Arenas, mermada hoy por problemas de salud. Por lo tanto, Guillo Rist y Téyou lucharán en la Gala 10 por seguir vivos en el concurso en una eliminación que será apoteósica.