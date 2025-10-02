Antena 3 arranca la temporada líder imbatible

Antena 3 arranca la temporada como terminó la anterior: es la televisión líder de audiencia, prolongando su hegemonía durante 14 meses consecutivos. Con un 13% de cuota de pantalla en septiembre, refuerza su liderato y lo hace, además, creciendo a su mejor inicio de curso desde 2023. Sube tanto respecto al pasado mes de agosto, como frente a hace un año, marcando de nuevo unas rotundas ventajas sobre sus competidores y la mayor distancia en 28 años sobre su rival privado en un mes de septiembre. Por su parte, Telecinco registra en septiembre el peor arranque de toda su historia, mínimo que también reproduce en prime time.

La cadena revalida su liderazgo de audiencia, consiguiendo, otro mes más, los programas, informativos y series más vistas de la televisión. De nuevo, su absoluto dominio se refleja en la cantidad de días que ha sido líder, sumando más del 80% de victorias de septiembre. Sigue imbatible en prime time (14%). Además de la franja estelar, mantiene su liderazgo en la sobremesa y la tarde. Mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la televisión: «El Hormiguero», a la cabeza con su mejor arranque de temporada; «Pasapalabra» (20,7% de cuota y +1,6 M de espectadores), de nuevo líder absoluto y a +13 puntos sobre su principal competidor y +10,2 sobre la cadena pública; y «La ruleta de la suerte» (22% y 1,6 M), con su mejor septiembre en 17 años, desde 2008, que continúan también líderes sin encontrar rival, al igual que «Cocina abierta de Karlos Arguiñano» (16,9% y 796.000). Por su parte, «La Voz» (14,3% y 1,1 M) es líder y el programa más visto de las noches de los viernes. Regresa por delante de la temporada pasada y supera a sus competidores en +2,7 y +4,4 puntos. Reúne a una media de 3,4 millones de espectadores únicos. Y «Juego de pelotas» (14% y 942.000), que tras arrancar como el mejor estreno absoluto en televisión en más de 2 años, es líder y el programa más visto de las noches de los miércoles. Suma más de 2,2 millones de espectadores únicos.

En informativos, Antena 3 Noticias encadena 69 meses de liderazgo absoluto. Crece respecto a hace un año, +1,6 puntos, y aventaja en +10,9 puntos a su rival privado, la mayor distancia de la historia, y en +6,7 puntos a la oferta informativa de la cadena pública. Continúa con las ediciones más vistas de la sobremesa, el prime time y el fin de semana, que consiguen una media de más de 2,8 millones de espectadores únicos. «Espejo Público» (11,7% y 286.000) consolida su seguimiento y vuelve a sobresalir de 8:55 a 11:00 horas, donde logra su resultado más alto (12,8%).

En ficción, «Sueños de libertad» (13,8% y casi 1,2 M) continúa como la serie más vista de la televisión, líder invicta un mes más, a una ventaja de sus competidores de +5,8 puntos y +3,5 puntos, y subiendo respecto a septiembre del año pasado. Algo que también hace «Y ahora Sonsoles» (10,9% y 783.000), que mejora su arranque esta temporada y continúa como el magacín más visto de las tardes. Líder nuevamente sobre su competidor (a +1,8 puntos) y su nueva estructura vespertina. Cada día es visto por 3,3 millones de espectadores únicos.

Por su parte, laSexta también sube en el inicio de la temporada y firma un 5,9% de cuota (+0,4 puntos respecto a agosto), afianzando su posición como la 3ª cadena privada más vista y de nuevo líder sobre su rival directo por 51º mes consecutivo. «Aruser@s» sigue fuerte en su primer mes completo de temporada y firma un 14,2% y 293.000 espectadores de media, imponiéndose de nuevo a todos sus competidores privados. Es líder absoluto en target comercial (18,7%) y en todos los públicos de 25 a 64 años. Además, este mes estrena con éxito «Aruser@s Weekend», que anota una media de 7,4% de cuota. «Al Rojo Vivo» (8,4% y 290.000) experimenta una gran subida respecto a agosto de casi +1 punto y aumenta la ventaja sobre su inmediato competidor (+2 puntos). laSexta Noticias (7,4% y 560.000) continúa entre los contenidos más vistos de la cadena, subiendo respecto al mes pasado (+0,6 puntos).

Completando la triple corona, Atresmedia (25,9%) continúa en septiembre líder entre los grupos, pese a tener un canal menos que su rival, y extiende su hegemonía durante 29 meses consecutivos. Logra también una gran subida respecto a agosto, +0,7 puntos, y vence a su inmediato competidor por +2,3 puntos, la mayor distancia histórica en un inicio de temporada. Otro mes más, su liderazgo se traslada al prime time con un 26,1%, donde logra igualmente una extraordinaria subida de +1,5 puntos frente al mes pasado y sigue, asimismo, por delante de su rival directo con una ventaja de +4 puntos, también la más alta en un mes de septiembre de la historia, y la mayor desde julio de 2023. Además de la franja estelar, lidera también la sobremesa (30,2%) y la tarde (24,5%). Vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día (15,7 millones de espectadores únicos cada día).

En las temáticas, Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder, Neox (1,7%) sigue despuntando en jóvenes y en 25-34 años, Mega (1,4%) sigue líder con «El Chiringuito de Jugones», que firma su mejor septiembre en tres años, y Atreseries (1,9%), líder entre las cadenas de nueva creación.