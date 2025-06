Atresmedia, referente informativo y en confianza en España

Atresmedia, a través de sus cadenas televisivas Antena 3 y laSexta y de su emisora de radio OndaCero, vuelve a posicionarse como el grupo referente informativo y líder indiscutible en credibilidad y confianza, según los datos difundidos por el prestigioso Informe Digital News Report 2025 elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism y la Universidad de Oxford, en colaboración con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Sitúa así a los grandes medios profesionales como referentes de confiabilidad frente a los creadores e influencers digitales.

El estudio elaborado por Reuters y la Universidad de Oxford, considerado un referente a nivel mundial en cuanto a hábitos de consumo informativos, sigue manteniendo la posición destacada de Antena 3 Noticias y laSexta Noticias como medios favoritos a la hora de informarse por parte de los usuarios españoles, siendo fuentes principales frente a sus principales competidores. Las dos cadenas televisivas de Atresmedia se sitúan en el ‘top 3’ de medios favoritos de los consumidores en nuestro país.

Antena 3 Noticias y laSexta Noticias, fuentes más empleadas

El informe posiciona a los servicios informativos de Antena 3 y laSexta con un elevado grado de confianza y lealtad por parte de los usuarios de medios de comunicación en España, incidiendo de forma especial a través de los Informativos de ambas cadenas, que arrojan unos datos incontestables frente a sus competidores en el medio televisivo.

El documento revalida a Antena 3 Noticias como fuente principal y la más utilizada por los usuarios a la hora de informarse con un 38% mientras que laSexta Noticias se sitúa en el tercer puesto del ranking con un 23%. De forma global, los informativos de Antena 3 y laSexta son líderes con un total de 61% frente a competidores como RTVE (27%) y Mediaset (38% con la suma de los Informativos de Telecinco y Cuatro).

Antena 3, televisión líder en online y confianza

El liderazgo de Antena 3 continúa siendo rotundo con respecto a la confianza otorgada por los usuarios de medios de comunicación en España. La cadena de Atresmedia encabeza el ranking de confiabilidad con un potente 50%. Además, Antena 3 mantiene por segundo año consecutivo su posición como medio más seguido del ranking online con un 17%.

Por su parte, laSexta es la segunda cadena privada con mayor índice de confiabilidad para el público con un 42%, situándose por delante de Telecinco, considerada la menos creíble (32%).

La suma de ambas cadenas generalistas de Atresmedia en el ranking de confianza alcanza un 92%, lo que supone un liderazgo indiscutible sobre el resto de competidores a nivel audiovisual.

Además, en esta edición del Digital News Report Onda Cero, con un 46%, es la emisora de radio más creíble frente a la Cadena SER (45%) y COPE (43%).

Un modelo audiovisual líder y de éxito

Los datos del Informe Digital News Report 2025 progresan en la misma línea de los aportados en anteriores ediciones del documento, apuntando la posición destacada de los Informativos de Antena 3 y laSexta en cuanto a confianza y seguimiento y sumando también a Onda Cero como la cadena de radio con mayor credibilidad.

De esta forma, el informe de Reuters pone de manifiesto cómo los medios de Atresmedia, en su apuesta por la calidad, la credibilidad, la cercanía y la pluralidad informativa, mantienen su audiencia y su influencia positiva en la sociedad como referentes.

En mayo, Antena 3 lideró por décimo mes consecutivo las audiencias televisivas con un 13,3%, obteniendo récord de temporada y siendo la cadena con mayor crecimiento. Por su parte, laSexta, con un 6,6%, fue la tercera cadena privada más vista, imponiéndose a su rival directo por 47º mes consecutivo. Atresmedia, como grupo, lideró por 25º mes consecutivo con un 27% pese a contar con un canal menos que su competidor, subiendo a su mejor dato del año.

Onda Cero recibió la confianza de 2.050.000 oyentes, según la 1ª ola del Estudio General de Medios difundida en abril pasado. La emisora generalista de Atresmedia sumó 149.000 nuevos oyentes con respecto al acumulado de hace un año, siendo la radio que más creció en este periodo.

En el terreno informativo, Antena 3 Noticias (19,1 y +1,8 M) culminó en mayo 65 meses de liderazgo consecutivo, siendo la única oferta informativa que subió hasta su mejor mes desde hace más de 2 años, ampliando ventaja con sus rivales y registrando la mayor distancia histórica (+9,8 puntos) frente a su competidor directo. Todas sus ediciones fueron líderes y consiguieron una media de 2,9 millones de espectadores únicos.

En cuando a laSexta Noticias, (7,9% y 627.000) continuó entre los contenidos más vistos de la cadena y con su gran estabilidad, de nuevo a una ventaja frente a su rival de más de 2 puntos. Todas las ediciones de laSexta volvieron a situarse por delante de las de su competidor.

Digital News Report, referente mundial en hábitos de consumo

El Informe Digital News Report 2025, considerado el principal estudio mundial en hábitos de consumo de información, está basado en una encuesta online, respondida de forma exclusiva y realizada por YouGov en medio centenar de países a cerca de 100.000 usuarios.