Atresplayer cierra 2024 como la plataforma que ha estrenado más nuevos títulos de ficción española

atresplayer no para de crecer y cierra el año en el que ha cumplido su primer lustro como la plataforma que más nuevos títulos de ficción española ha estrenado. Con 11 nuevos proyectos de ficción estrenados y que se han sumado a su catálogo en este 2024, atresplayer vuelve a confirmarse como un referente local cuyo eje sigue siendo el contenido.

Desde que en 2019 revolucionase diera un paso al frente y se convirtiera en la primera plataforma de una televisión en producir contenido original, atresplayer ha estrenado más de medio centenar de producciones originales, incrementando su apuesta año tras año y convirtiéndose en motor fundamental para el sector.

Con más de 670.000 suscriptores y cinco millones de usuarios únicos al mes, atresplayer se ha consolidado como plataforma española de referencia. Con una estrategia que pone al contenido en el centro de su modelo, apostando por la innovación, la calidad, la diversidad y la variedad, atresplayer no ha dejado de crecer en estos cinco años, mostrando su valor diferencial que le ha convertido en la plataforma local líder.

Los datos de atresplayer no hacen más que crecer. Triunfa este año en volumen de visualizaciones con un crecimiento interanual de un 15%. Además, incrementa un 10% el consumo de sus canales lineales. También mejora la fidelidad de los usuarios generando en el último año un crecimiento del 30% en las horas de consumo.

En estos últimos 12 meses, atresplayer ha dado cabida a todo tipo de géneros de ficción para hacer más grande su catálogo y ha estrenado títulos como: ‘Una vida menos en Canarias’, ‘Un nuevo amanecer’, ‘Sueños de libertad’, ‘La pasión turca’, ‘Red Flags’, ‘Beguinas’, ‘Eva & Nicole’, ‘Ángela’, ‘¿A qué estás esperando?’, ‘La sombra de la tierra’ o la recién lanzada ‘Santuario’. Más allá de la ficción, atresplayer también ha engrosado su producción original con entretenimiento y documentales como la primera edición de ‘Drag Race España: All Stars’, la cuarta edición de ‘Drag Race España’ o ‘Tor’.

Un año de acuerdos pioneros en el sector

atresplayer sigue estando a la vanguardia del sector y en este final de año ha cerrado acuerdos con dos de las compañías de producción audiovisual más grandes del mundo. El pasado mes de noviembre se anunciaba un acuerdo con Disney+ para que los suscriptores pudiesen contratar el catálogo de ambas compañías a través de atresplayer con un precio reducido de 8,49€. Además, hace apenas unos días se anunciaba el acuerdo entre Atresmedia y TelevisaUnivisión para el lanzamiento de la plataforma ViX a España de la mano de atresplayer. ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, estará disponible en España a partir de enero de 2025 a través de atresplayer

Lo que viene a atresplayer

atresplayer no para de hacer más grande su catálogo. Además de las producciones estrenadas durante este 2024, la plataforma de Atresmedia ya trabaja continuar haciendo más grande su arsenal de ficción en el próximo 2025. Muy pronto verán la luz títulos originales como ‘FoQ: La nueva generación’, la vuelta de una de las grandes marcas de la ficción española adaptada a los nuevos tiempos, pero manteniendo la esencia que marcó a toda una generación.

En abril llegará ‘Mariliendre’, una comedia musical creada por Javier Ferreiro y que lleva el sello de Javier Ambrosi y Javier Calvo en la producción, que pondrá a todo el mundo a bailar los grandes clásicos de nuestra música con un reparto que combina talento joven con actores de amplia trayectoria: Blanca Martínez protagoniza esta serie acompañada de Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina.

También se sumará al catálogo de atresplayer en los próximos meses la ficción ‘Mar afuera’, adaptación de la serie de éxito italiana ‘Mare Fuori’. Con Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón como trío protagonista, narra la historia de los jóvenes internos en un centro de menores que tendrán que hacer frente a un peligroso entorno lleno de amenazas. atresplayer ya ha arrancado el rodaje de la continuación de la aclamada ‘La Ruta’. Considerada una de las revelaciones en ficción de los últimos años, con un Ondas y tres Premios Feroz a sus espaldas, ‘La Ruta’ viajará a Ibiza en su segunda temporada, que ha incorporado a Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar a su reparto encabezado por Àlex Monner.

Por atresplayer continuarán pasando antes títulos de ficción en exclusiva que próximamente se verán en Antena 3 como ‘Perdiendo el juicio’, protagonizada por Elena Rivera, cuenta la historia de una abogada que sufre un grave estallido de su TOC (trastorno obsesivo compulsivo). Además, la plataforma de Atresmedia continuará dando cabida al entretenimiento y ya ha renovado por una quinta edición el formato ‘Drag Race España’, que acaba de finalizar su cuarta edición con un gran éxito y colocándose entre las temporadas mejor valoradas de la franquicia en todo el mundo.

Una oferta de contenidos única en España

Más de medio centenar de producciones originales ha estrenado atresplayer en estos cinco años, incrementando año a año el número de títulos estrenados, tanto de ficción, como de entretenimiento, como documentales. atresplayer ya cuenta con más de 30.000 horas de catálogo disponible, a lo que suma más de 4.500 horas de nuevo contenido al mes y más de 1.000 horas de emisión en directo a la semana. Datos que por sí solos hablan del papel fundamental que juega atresplayer en el sector audiovisual español, más aún tratándose de la plataforma que más series españolas ha estrenado en los últimos años.

La plataforma también ofrece en directo y bajo demanda todo el contenido de los canales lineales de Atresmedia TV. El contenido líder de la televisión, en una única plataforma capaz de poner a disposición de los usuarios entretenimiento, ficción, documentales, programas de actualidad e informativos.

La oferta de contenidos de atresplayer es única e inigualable. atresplayer es el único lugar en el que los espectadores pueden ver formatos de éxito internacionales como ‘La Voz’, ‘Mask Singer’, ‘Pasapalabra’ o ‘El 1%’, pero también es la única plataforma que ofrece programas de creación propia como ‘El Desafío’, ‘El Hormiguero’ o ‘Tu cara me suena’ que arrasan en España y han traspasado fronteras.

Series que han conquistado el éxito en todo el mundo como ‘La casa de Papel’, ‘Veneno’, ‘Alba’, ‘Vis a Vis’, ‘El tiempo entre costuras’, ‘Velvet’, ‘Gran Hotel’, ‘La Cocinera de Castamar’, ‘Entre tierras’… y que han recibido el aplauso de crítica e importantes reconocimientos como ‘Cardo’, ‘La Ruta’, ‘Las Noches de Tefía’, ‘Fariña’, ‘Gente hablando’, ‘Déjate ver’…

Variedad y diversidad como señas de identidad más destacadas de atresplayer para componer un catálogo imbatible de entretenimiento, ficción, actualidad e información que ofrece a los suscriptores la posibilidad de consumo a la carta o en directo gracias también a los 10 canales fast lanzados hace unos meses en la que ha sido la última gran transformación de la plataforma.

atresplayer, el triunfo de público, crítica y premios

Hablar de atresplayer es hablar de búsqueda constante de la calidad y la innovación. Ejes centrales en la confección de sus contenidos que conforman en Atresmedia el catálogo de producción nacional de mayor éxito en España y en el extranjero. Además de contar con el apoyo del público, que no ha parado de crecer año a año, las producciones de atresplayer han sido respaldadas por la crítica especializada y el sector convirtiéndose en algunas de las más premiadas de los últimos tiempos.

Con sólo cinco años a sus espaldas, atresplayer se ha alzado con algunos de los premios más importantes tanto a nivel nacional como internacional: 8 Premios Feroz (tres para ‘Veneno’, dos para ‘Cardo’ y tres para ‘La Ruta’), 4 Premios Ondas (‘Veneno’, ‘Cardo’, La Ruta’ y ‘Las noches de Tefía’), 2 Premios GLAAD (‘Veneno’ y ‘Las noches de Tefía’), el Premio Iris de la Crítica para ‘Veneno’ o el MIPCOM Diversy Award para ‘Las noches de Tefía’, entre otros. atresplayer también ha apostado con acierto con el entretenimiento y la adaptación ‘Drag Race España’ ha sido la versión mejor valorada a nivel internacional, llegando a ser un éxito más allá de nuestras fronteras.