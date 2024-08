"Babylon Show" de Carlos Latre se desploma y aumentan las críticas

Aún es pronto para emitir veredictos, pero Carlos Latre no logra despegar con su nuevo programa en Telecinco. La segunda emisión de "Babylon Show" cayó estrepitosamente, registrando un 6,9% de cuota de pantalla, una cifra alarmante considerando que en su debut había alcanzado un esperanzador 10,1%. Este descenso de más de 3 puntos en tan solo un día no solo encendió las alarmas en Mediaset, sino que también generó comparaciones con el fallido "Cuentos Chinos" de Jorge Javier Vázquez, un proyecto que, tras números similares, fue cancelado rápidamente.

El desplome es aún más significativo si se compara con la competencia directa. Mientras "Babylon Show" naufragaba, la reposición de "El Hormiguero" en Antena 3 conseguía un sólido 12% de share, casi duplicando la audiencia de Latre. Este contraste plantea serias dudas sobre el futuro del programa en el codiciado horario de access prime time, un espacio en el que Telecinco ha tenido dificultades para encontrar un formato ganador en los últimos tiempos.

Las críticas de los espectadores no tardaron en hacerse sentir, y el programa no salió bien parado. Desde la elección de un decorado veraniego que fue tildado de "cutre" hasta un sketch de apertura que dividió opiniones, "Babylon Show" no logró conectar con la audiencia. Además, la presencia de colaboradores como Xavier Sardá, cuya función en el programa fue cuestionada por muchos, dejó a la audiencia más confundida que entretenida.

A medida que las críticas se acumulaban en redes sociales, quedó claro que el experimento de Carlos Latre como presentador está en peligro. Aunque Latre es aclamado por sus imitaciones, su papel como conductor ha sido duramente cuestionado. Las redes sociales se llenaron de comentarios que lo describían como "incómodo" y "fuera de lugar", alimentando las dudas sobre si "Babylon Show" podrá sobrevivir en un panorama televisivo tan competitivo.