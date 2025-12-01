CCOO y RTVE denuncian el acoso a la periodista Laura Pavía durante una protesta en Ferraz contra Pedro Sánchez

El acoso sufrido por la periodista Laura Pavía en la madrileña calle Ferraz, mientras informaba en directo para RTVE, ha provocado una contundente reacción del sindicato CCOO, que ha calificado los hechos como "intolerables" y ha advertido del grave deterioro del clima hacia los profesionales de la información. La reportera fue increpada, empujada y acosada por varios manifestantes cuando cubría una concentración no autorizada ante la sede del PSOE, convocada por una organización juvenil próxima a Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Los asistentes trataron de impedir su trabajo tapando la cámara y profiriendo insultos, lo que obligó a interrumpir la conexión en directo.

En su comunicado, CCOO ha subrayado que lo ocurrido "no son simples incidentes", sino "un ataque frontal a dos profesionales y una agresión directa a los valores básicos de convivencia, respeto y libertad informativa". El sindicato denuncia el clima de intimidación generado a base de gritos, empujones y gestos amenazantes, y alerta de que este tipo de comportamientos buscan "silenciar a la prensa" mediante el miedo y la impunidad. Además, exige que las agresiones sean investigadas y sancionadas como una vulneración grave del derecho a la información. "Defender la labor informativa no es una consigna: es defender la democracia misma", remarca el texto, que traslada todo su apoyo tanto a Laura Pavía como al cámara que la acompañaba.

CCOO y RTVE denuncian un ataque a la libertad de prensa en plena cobertura informativa

Por su parte, el presidente de la corporación pública, José Pablo López, denunció públicamente el hostigamiento a través de sus redes sociales, señalando a los agresores como responsables de un ataque directo al periodismo en un contexto de creciente tensión contra los medios públicos. La Delegación del Gobierno confirmó que la protesta no estaba autorizada y que una persona fue detenida. Tras concentrarse frente a la sede socialista, los manifestantes intentaron avanzar hacia el Palacio de la Moncloa, lo que derivó en cargas policiales. CCOO insiste en que estos episodios no pueden normalizarse y advierte de las consecuencias democráticas de permitir agresiones a periodistas en plena cobertura. El sindicato reclama garantías efectivas para que los profesionales puedan ejercer su labor con seguridad, sin coacciones ni amenazas, y recuerda que cuando se ataca a un informador no solo se vulneran sus derechos, sino también los del conjunto de la ciudadanía a estar informada.