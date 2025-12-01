El embajador israelí en la ONU arremete contra España por Eurovisión: ‘Han pasado 56 años desde que ganaron’

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha abierto un nuevo frente diplomático-mediático tras publicar un mensaje en X dirigido a España en el contexto de la reciente polémica eurovisiva. En su tuit, el diplomático lanzó un reproche directo a la posición española respecto al festival, al afirmar que “Eurovision es una celebración de cultura, música y unidad, no un escenario para difundir agendas extremas”.

Danon sugirió que España debería centrarse en el apartado artístico antes de tratar de “dar lecciones”, un comentario que acompañó con una referencia a la falta de victorias españolas en el certamen: “Han pasado 56 años desde que ganaron por última vez”, recordó el embajador, en un mensaje que no tardó en viralizarse.

El representante israelí aprovechó también para reivindicar la trayectoria de su país en la competición musical. Subrayó que Israel ha enviado “artistas brillantes” a lo largo de los años y mencionó a sus cuatro ganadores históricos: Netta Barzilai, Dana International, Gali Atari e Izhar Cohen, a quienes calificó como motivo de “orgullo internacional”.

Danon cerró su mensaje con una defensa explícita de la presencia cultural de Israel en el festival. “Mientras algunos buscan difundir odio en un escenario global, Israel seguirá promoviendo nuestra cultura”, escribió, en alusión implícita a las críticas recibidas este año por parte de distintos sectores.

El tuit ha generado reacciones inmediatas en redes sociales y reaviva el debate sobre el papel político del festival, un tema que este año ha centrado la conversación en torno a Eurovision tanto dentro como fuera de España.