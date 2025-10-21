Channel 4 emite el primer programa con una presentadora generada por IA: “No soy real”

Channel 4 ha hecho historia en la televisión británica con el estreno de ‘Will AI Take My Job?’, un especial sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral que escondía un sorprendente giro final. Al terminar la emisión, la presentadora —que había narrado y aparecido en pantalla durante todo el programa— reveló que no existía.

“La inteligencia artificial va a afectar a la vida de todo el mundo en los próximos años. Y, para algunos, supondrá la pérdida de su trabajo. ¿Teleoperadores? ¿Agentes de atención al cliente? ¿Quizá incluso presentadores de televisión como yo? Porque yo no soy real”, dijo la supuesta periodista antes de confesar: “No estaba en los lugares que habéis visto ni he grabado estas entrevistas. Mi imagen y mi voz han sido generadas con inteligencia artificial”.

El experimento, emitido el lunes en horario de máxima audiencia dentro del espacio documental ‘Dispatches’, convierte al canal en el primero del Reino Unido en utilizar una presentadora creada íntegramente con IA. El personaje fue desarrollado por la marca digital Seraphinne Vallora para Kalel Productions, combinando un modelo visual, una voz sintética y una serie de instrucciones que replicaban gestos y entonaciones humanas.

Louisa Compton, jefa de informativos y actualidad de Channel 4, explicó que se trataba de una “demostración puntual” y no de una práctica que la cadena planee repetir: “Nuestro foco seguirá siendo ofrecer un periodismo riguroso, verificado e imparcial, algo que la inteligencia artificial aún no puede hacer. Pero este experimento sirve como recordatorio de lo fácil que es engañar al público con contenidos que parecen reales”.

El canal asegura que la iniciativa cumple con sus normas éticas sobre el uso de la IA y que el objetivo era hacer reflexionar a los espectadores sobre la confianza y la autenticidad en la era digital. El documental también incluía una encuesta a mil empresarios británicos, según la cual tres de cada cuatro ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para tareas antes realizadas por personas, y casi la mitad prevé reducir plantilla en los próximos cinco años.

La emisión de ‘Will AI Take My Job?’ llega en pleno debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento. Hace unas semanas, una polémica similar sacudió Hollywood con la creación de “Tilly Norwood”, una actriz generada por ordenador que provocó la protesta del sindicato SAG-AFTRA, que denunció que el personaje había sido entrenado con interpretaciones de actores reales sin su permiso ni compensación.