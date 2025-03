Channing Tatum y la sorprendente declaración de intenciones sobre su carrera: "Ya no haré más papeles de gordo"

El actor Channing Tatum se encuentra completamente inmerso en una metamorfosis, fruto de la ruptura con su entonces prometida, la cantante Zoë Kravitz. Tras ser recientemente vinculado a la modeloInka Williams, el de Alabama compartía en redes sociales el cambio físico que había experimentado durante los últimos meses.

Según publicaba en Instagram, el intérprete había ido entrelazando diferentes proyectos en los que se había visto involucrado. Debido a las características que requerían sus personajes, Tatum tuvo que verse obligado a ir subiendo y bajando de peso en función del rodaje. Para la película 'Josephine', el actor tuvo que alcanzar los 106 kilos, un peso que le llegó a causar un severo malestar físico.

Agradecido al equipo que tiene detrás

Como Channing Tatum apuntaba en su 'post' de Instagram, tuvo que perder casi 30 kilos de una sentada para la película 'Roofman'. "Estoy muy agradecido por mi genética. Agradecido a mis chefs y nutricionistas. Agradecido a mi entrenador", comentaba de manera emotiva. Él mismo explicaba sin su equipo "no podría hacer estos cambios tan grandes".

En cuanto a si volvería a pasar por una experiencia similar, el actor estadounidense sentenciaba confirmando que rechazaría ese tipo de personajes. "Ya no haré más papeles de gordo. Es demasiado duro para el cuerpo y demasiado difícil de quitar", concluía.

El protagonista de la saga 'Step Up' tiene aún mucho cine que recorrer, debido en parte al retiro que se tomo de la interpretación durante cinco años. En 2022, Tatum volvía a apostar por la ficción, encadenando títulos como 'Dog', 'La ciudad perdida', 'Fly Me to the Moon' o 'Parpadea dos veces'.