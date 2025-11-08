La comedia más taquillera del cine español de 2025 ya se puede ver gratis en streaming

Santiago Segura lo ha vuelto a hacer. Y no hablamos de “Torrente” (todavía), sino de la comedia española que millones han convertido en tradición de verano, “Padre no hay más que uno 5: nido repleto”. Tras arrasar en los cines, ya se puede ver gratis desde este fin de semana en Netflix, cerrando así una saga que ha hecho historia en la taquilla nacional.

La quinta y, por ahora, última entrega de la franquicia se estrenó en salas el pasado 26 de junio y en apenas unas semanas superó los 2 millones de espectadores. Hasta el 2 de noviembre, había recaudado más de 13,4 millones de euros, lo que la convierte en la película española más taquillera de 2025. La cifra es brutal, especialmente si recordamos que no cuenta con superhéroes ni explosiones digitales: solo familias, líos cotidianos y el caos de un hogar sin manual de instrucciones.

En “nido repleto”, Javier —el padre de familia encarnado por Segura— no sufre por el síndrome del "nido vacío", sino todo lo contrario. Sus hijos no se van de casa y cada día la convivencia se complica más. El resultado: una comedia de enredos que, sin reinventar nada, sabe perfectamente cómo conectar con su público, reírse de los tópicos familiares y dejarte con ganas de más.

El elenco vuelve a reunir a la tropa habitual, con Toni Acosta, Leo Harlem, Sílvia Abril, Loles León y Carlos Iglesias, junto a jóvenes ya conocidos como Martina D’Antiochia, Calma Segura o Luna Fulgencio. Además, hay apariciones que dan juego, como El Cejas y Neus Asensi, aportando aún más dinamita a un guion que mezcla ritmo, costumbrismo y caos doméstico a partes iguales.

Curiosamente, las tres primeras películas se estrenaron en Prime Video, pero desde la cuarta la saga pasó a manos de Netflix. Esta última entrega consolida esa alianza, mientras que Prime Video prepara una serie derivada con nuevos actores, sin Seguradelante ni detrás de las cámaras. Un giro interesante para quienes quieran explorar el universo de la familia García sin repetir fórmula.

Con “Padre no hay más que uno 5” cerrando ciclo en streaming, Seguraya prepara la sexta entrega de “Torrente” para 2026, con la promesa de volver al tono irreverente y desatado que marcó sus inicios. Pero, mientras tanto, esta comedia familiar se despide desde el sofá de casa, igual que llegó a los cines: con risas, desmadre y una expresión cultural muy nuestra que ha sabido conquistar a varias generaciones.