Abril Zamora revoluciona el taller de "Drag Race España" con el reto más excéntrico de la temporada

No es solo una carrera por el trono drag: esta semana, "Drag Race España" se convierte en una comedia de situación con peluca, tacón y acento castizo. Las siete reinas que aún siguen en la competición tendrán que sacar sus mejores dotes actorales para convertirse en agentes inmobiliarias de lo más disfuncionales en un desafío de improvisación donde Abril Zamora ejercerá de maestra de ceremonias.

Todo comienza con un mini reto absolutamente demencial: "Tu sandía me suena", donde las concursantes deben maquillar frutas como si fueran otras reinas del taller. La ganadora del juego decide los equipos para el maxi reto, una parodia del mercado de la vivienda en clave drag, con inquilinas imposibles, tramas absurdas y mucha creatividad.

Abril Zamora, actriz, guionista y directora, entra por la puerta grande al universo drag como guía del episodio, ayudando a perfilar los personajes de cada grupo y observando muy de cerca su desempeño final. Su presencia aporta experiencia, ingenio y un contrapunto necesario a un episodio que mezcla humor ácido con crítica social bajo capas de maquillaje.

Pero si el reto actoral no fuera suficiente, llega el momento de la pasarela con una de las categorías más celebradas por los fans: "Baraja Española". Bastos, oros, espadas y copas cobran vida en trajes que mezclan el folclore visual con la sátira, reivindicando la expresión cultural española desde la perspectiva drag. El resultado: un desfile brillante, provocador y sin complejos.

"Drag Race España" sigue cosechando cifras récord en atresplayer, y esta quinta temporada ya se posiciona como la mejor valorada de toda la franquicia. El carisma de Supremme de Luxe al frente, el ojo crítico de Ana Locking, y el tándem imbatible de los Javis como jurado, consolidan una fórmula donde cada episodio es más atrevido que el anterior.

Además, los contenidos extra amplifican la experiencia: entrevistas exclusivas con las eliminadas, reacciones en "Sí lo digo", y debates en redes con el fandom más fiel. "Drag Race España" no solo busca una superestrella, construye un fenómeno donde el arte, el humor y la identidad son armas de expresión.