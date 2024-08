Disney+ desvela el tráiler y la fecha de estreno de "Skeleton Crew", lo nuevo de Star Wars con Jude Law

El estreno de la serie de "Skeleton Crew" se transmitirá en Disney+ a partir del 3 de diciembre. El primer avance finalmente se lanzó al mundo el viernes en la D23 Disney Expo. La serie de ocho episodios se desarrolla durante el mismo período de la Nueva República que "Ahsoka" y "The Mandalorian" , la era turbulenta después de la supuesta caída del Imperio en el Episodio VI: "El Retorno del Jedi" .

"Skeleton Crew" ha sido descrita como muy similar a Amblin, intrínsecamente Star Wars pero con aventuras adolescentes y vibraciones de mayoría de edad similares a "ET" y "The Goonies" . El tráiler se inclina fuertemente hacia vislumbres nostálgicas de una vida tranquila y normal en un vecindario suburbano de estilo estadounidense en algún lugar muy, muy alejado de la aventura y la emoción, antes de que un misterioso descubrimiento en el desierto cercano lleve a un grupo de jóvenes locales a dar sus primeros pasos en un mundo más grande ...

El programa sigue a cuatro niños, interpretados por Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith y Ryan Kiera Armstrong. Los niños se pierden en la galaxia y se encuentran en una aventura, donde se encuentran con el personaje de Jude Law, Jod Na Nawood, una misteriosa figura que puede comandar la Fuerza, pero puede que no sea todo lo que parece. A Law le preguntaron por su interés por unirse al proyecto: "Vaya, cómo resumirlo”, dijo Law. “Sinceramente, tenía como 6 años cuando esta galaxia, este mundo me atrapó, me voló la cabeza. Y siento que me he estado preparando desde entonces, ¡así que fue muy fácil! Fue un placer total”.