Iberseries 2024: Éxito del Atresmedia Day en Matadero

Atresmedia e Iberseries & Platino Industria se unieron este miércoles para acoger el Atresmedia Day. Un día entero dedicado a actividades exclusivas organizadas en el marco de la cuarta edición del principal encuentro internacional de la industria audiovisual iberoamericana, que está teniendo lugar esta semana en Matadero Madrid, impulsado por EGEDA y Fundación Secuoya, en colaboración con FIPCA, con el apoyo de Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, ICEX España Exportación e Inversiones y el patrocinio de Madrid Film Office y Film Madrid, entre otras colaboradoras.

Como aperitivo, el Atresmedia Day comenzó con los visionados, como parte del programa de Segunda Ventana de Iberscreenings, de las recientemente estrenadas «Beguinas», «Eva & Nicole» y la exitosa serie diaria «Sueños de Libertad» de la mano de Miguel García, director de Ventas internacionales en Atresmedia y José Antonio Salso, Head of Acquisitions & International Sales de Atresmedia Televisión. Un poco más tarde, una fan agradecida abrazaba al actor Óscar Casas en la puerta de las salas de Matadero, deseosa de ver el nuevo estreno de atresplayer , la plataforma de Atresmedia, «El gran salto», serie original que narra la vida del campeón olímpico Gervasio Deferr y que contó con la presencia de su joven protagonista. Creada por José Rodríguez a partir de la autobiografía homónima del propio Deferr. «Era un reto hacer este proyecto porque no queríamos contar su vida como la de un deportista al uso, sino también reflejar esos claroscuros, mostrar su parte gris. No queríamos líneas rojas. Si había que bajar a los infiernos, bajábamos a los infiernos», ha apuntado en rueda de prensa la directora de ficción de Atresmedia, Montse Garcia. De hecho, ha señalado que fue ella misma junto a José Antonio Antón, director general de Atresmedia TV, quienes contactaron con Deferr para plantear la posibilidad de adaptar su novela, tras el impacto que generó el reportaje de «Lo de Évole» en 2022, y que viajaron hasta Barcelona para proponérselo, algo que le «encantó» al deportista. Casas se mete así en la piel del gimnasta en un relato que rememora desde los Juegos Olímpicos (Deferr ganó dos medallas olímpicas de oro en salto en Sídney 2000 y Atenas 2004 y una medalla de plata en suelo en Pekín 2008), hasta su peor etapa personal y vital, en la que «le acompañaban los demonios de la autodestrucción», hasta acabar abandonando la competición.

Atresmedia completó su destacada participación en la cuarta edición de Iberseries & Platino Industria con su presencia en el programa de conferencias, entre otras actividades, y es patrocinador oficial de la zona Buyers Lounge, sala oficial de compradores y commissioners. Asimismo formó parte del programa de conferencias con reconocidos profesionales a nivel global del sector cinematográfico y audiovisual y protagonizó varias sesiones de networking. Commissioners de Estados Unidos, Latinoamérica y España discutieron tendencias globales y compartieron su estrategia editorial. De todo ello se habló en el panel El estado de la ficción: tendencias para un mercado global, que se llevó a cabo ayer, con la participación de Augusto Rovegno ; Alex Medeiros, y Emilio Sánchez Zaballos, director de atresplayer, Atresmedia (España). Sánchez Zaballos es actualmente responsable de estrategia de contenidos, desarrollo de producto y gestión de las plataformas de vídeo online del grupo audiovisual Atresmedia.

«Iberseries & Platino Industria es una gran oportunidad para Atresmedia para presentar sus nuevas producciones a los ejecutivos de la industria audiovisual a nivel internacional», nos resume Miguel García. Según el ejecutivo, «es el mejor foro para reunirnos con los compradores de contenidos y programadores de televisiones y plataformas de todo el mundo. Durante esta semana comenzaremos conversaciones, continuaremos negociaciones y recibiremos el pulso de cómo está la industria de la televisión a nivel mundial». Para García, «este año ha sido especialmente importante para Atresmedia ya que hemos podido tener un día especial durante el mercado, lo que refuerza nuestra presencia en el evento».