Un exconcursante de 'MasterChef 8' confiesa que en el quinto programa ya se conocía al ganador

En los últimos días, los entresijos de 'MasterChef' han salido a la luz con las declaraciones de Santiago Segura, concursante en la tercera edición del formato con famosos, al desvelar algunos detalles del contrato de confidencialidad. Pero el actor y cineasta español no ha sido el único en hablar de lo que se cuece detrás de los fogones del famoso concurso de cocina que retransmite RTVE.

En los últimos días, uno de los concursantes de la octava temporada del programa, que erigió a Ana Iglesias como la ganadora en 2020, ha comenzado a destapar algunos secretos en su perfil de Tik Tok, como los privilegios de dos participantes que durmieron separados del resto en un hotel y con acceso a móvil y comunicación con sus familiares.

En su último vídeo, el cuarto finalista de la octava edición, Alberto Gras, ha contado cómo un miembro de la producción conocía de antemano el nombre del vencedor. "Nosotros para irnos de casa a plató íbamos con un coche de producción con un chófer que nos llevaba en varios coches", ha empezado.

Y en la quinta semana, durante ese trayecto, "el conductor nos dijo que la persona que iba a ganar esa edición era la persona que finalmente ganó esa edición", refiriéndose a la también diseñadora y empresaria. "Nos dijo que sí, que lo sabía, que esa persona iba a ganar la edición sí o sí", ha recalcado.

Como no podía ser de otra forma, él y sus compañeros se quedaron sorprendidos, "como muy parados", y fueron contándolo a la producción, aunque la respuesta iba encaminada a que todo era una inventiva.

"Ese hombre sabía que iba a ganar, nosotros en el programa cuatro no lo sabes del todo, pero si te lo dicen, dices: '¿Por qué lo dice un conductor?", ha reflexionado.

El finalista ha comentado que ese momento cambió algo en ellos porque tenían el "run run de: y si sí". Y concluye con lo que ocurrió con el conductor: "No lo volvimos a ver, nunca más volvió a llevar a nadie".