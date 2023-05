Jordi González sobre su marcha de Mediaset: ''Vino otra gente con la que yo no tenía ningún compromiso de hacer nada''

Si hay un presentador, además de Jorge Javier Vázquez, capaz de manejar un reality ese es Jordi González. El que fuera presentador de Mediaset visitó ‘El Circ’, programa de 8tv, presentado por Frank Blanco para hablar del año sabático que se tomó tras acabar ‘Secret Story’ y el por qué de su desaparición en la cadena de Fuencarral.

“Yo pacté con Paolo Vasile que haría un año sabático porque llevaba 25 años en el canal y me lo había ganado. Me respetó. Todo lo que me prometió me lo cumplió”, le explicaba a su compañero de profesión. Para el presentador catalán, este descanso le ha servido para tener claro que quiere volver a sus orígenes y así parece ser. ‘El Continental’ podría ser el nuevo proyecto de González el cual presentó a TV3, la televisión autonómica de Cataluña, en vista de que le den luz verde.

Jordi González en 'El Circ' 8tv

“No es nada que se haya consolidado. Está la idea y queremos hacerlo. Lo que he presentado a TV3 es un programa semanal que se llama 'El Continental', pero no nos han dicho nada todavía” le confesaba el que fuera presentador de 'La Noria' a Blanco. Además, en este nuevo espacio le encantaría contar con la conocida actriz y presentadora, Marta Torné, con la que ya trabajó en Mediaset bajo el programa ‘TNT’ a mediados de los años 2000.

En cuanto a su marcha de Telecinco, la cual está sobreviviendo con muchísimos cambios, ha querido ser sincero al hablar de la causa de que ya no trabaje allí. “Lo que pasa es que durante mi año sabático decidió irse y vino otra gente con la que yo no tenía ningún compromiso de hacer nada” comenzaba a decir para luego aclarar que si le ofrecieran en Mediaset un programa que a él le gustara, lo cogería.

Jordi González, presentador del prime time de los sábados en Telecinco larazon

“Ya tendría que estar haciendo programas, pero, por suerte, no estoy obligado a hacerlos, y como no llega uno que me haga mucha ilusión, prefiero no hacerlo. A día de hoy no tengo ningún vínculo contractual con Mediaset. Tenía un vínculo moral con Paolo Vasile… Jaime Guerra, que es amigo mío, me pone un programa chulo, lo haré. Me gustaría hacer cosas que ya no me dejan hacer en la tele, que son programas de autor”, concluía.