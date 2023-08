Joseba Fiestras: «El Festival de Vitoria es único: nos dedicamos a toda la televisión»

El periodista Joseba Fiestras es un amante de la televisión en todos sus formatos. Fruto de esa pasión hace ahora 15 años creó junto a otros compañeros el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal), que se ha convertido en referencia del sector año tras año. Ahora hacemos con él un balance de estos tres lustros.

Hágame una valoración de estos 15 años del FesTVal

Ha habido, como en todo en la vida, un poquito de todo. La valoración final es muy positiva, porque al final es un festival que salió de la nada y que se ha consolidado, creo que excesivamente pronto por la novedad, precisamente, que suponía crear una alfombra naranja, en este caso, para la gente de la televisión, que salía de la nada, que no existía ningún espacio parecido. Por ejemplo, Matías Prats me dijo «yo nunca he vivido algo así». Y yo le respondí, «si tú eres súper conocido prácticamente desde que naciste, ¿cómo es posible que no haya vivido nunca nada así?». «No, yo sí que he ido a otros preestrenos –replicó-, pero no era yo el protagonista». Eso me dio un poco la clave de lo que estábamos haciendo. A partir de ahí ha habido muchos cambios y hemos tenido que adaptarnos y la velocidad de cambio ha sido vertiginosa. Estamos en un buen momento y el festival aguanta el pulso muy bien.

¿Sigue existiendo la idea original con la que se creó?

La idea se nos ocurre a unos cuantos que teníamos experiencia haciendo festivales de cine, pero pequeñitos. A mí en particular la televisión me ha cautivado desde pequeñito, es el medio que más me gusta con diferencia. Es fundamental que te tiene que gustar, que lo tienes que llevar dentro para poder amoldarte, para dedicarle tiempo, para que esa ilusión se transmita. Nosotros nos encontramos cada año con un festival diferente, aunque tengamos que actuar con los mismos agentes, igual están en distintas casas, igual hay que empezar a abrir otras ventanas. Todo eso hace que esa ilusión siga intacta.

¿Cómo ha sido la adaptación del festival al cambio de modelo televisivo?

Creo que no ha cambiado tanto la forma de hacer como la forma de consumir televisión. Lógicamente, este consumo que hay ahora, que se hace a través de infinitas ventanas, que hace también que a veces no se sepa apreciar lo que se está consumiendo, porque lo quieres consumir de prisa y corriendo, ha hecho que cambie la narrativa, en la ficción sobre todo. Nosotros notamos que esa forma de consumir ha variado notablemente. Cuando empezamos, para las series, todo el mundo, más o menos, tenía una liturgia para consumir todo el mismo día y a la misma hora. Ahora eso ha cambiado: la gente ve las series cuando le da la gana, la consume de un tirón si quiere en una noche. Eso, evidentemente, cambia las cosas. También la llegada de nuevas plataformas y lo que está por cambiar, porque todavía el futuro me parece que lleva muchos cambios consigo. Cuando hicimos el festival en 2009, la televisión era analógica y el segundo año ya era digital. Seguimos teniendo cambios y vamos adaptándonos poco a poco. El miedo que nos da es perder trenes, por eso en el equipo procuramos siempre rodearnos de chavales muy jovencitos que trabajan con nosotros y que te dicen cosas que tú desconoces, que las apuntas, que las pones en marcha y funcionan.

Ahora muchos festivales de cine se centran en tele y nacen nuevos espacios para la televisión, ¿Qué diferencia al FesTVal?

Lo principal que nosotros fuimos los primeros, que cuando nosotros nacimos y apostamos todo lo que teníamos por la pequeña pantalla, y los festivales de cine que ahora estrenan series y llevan a la gente de la televisión, la miraban por encima del hombro. Es que ni se les pasaba por la cabeza que una serie de televisión se estrenara en un festival de cine de prestigio. Ahora se pelean por las series, lo cual a nosotros nos alegra. Es cierto que no nos hace un daño excesivo porque la producción que hay de ficción es apabullante. La famosa burbuja inmobiliaria, ahora también existe en esta ficción. A mí me ha gustado siempre ver todo lo que salía en televisión y ahora es absolutamente imposible. Esa producción hace que se disperse y la calidad, sobre todo con la que se hace, ha hecho que los festivales de cine acojan a la televisión porque saben que les da notoriedad y que les da popularidad. ¿Qué aportamos? ¿Cuál es la principal diferencia? Seguimos siendo únicos, porque nosotros nos dedicamos a toda la televisión. Un montón de festivales de España abren las puertas a la ficción, pero, el entretenimiento ¿dónde se queda?. Nosotros seguimos abriendo las puertas a la ficción, pero también al entretenimiento y ahí somos los únicos. Un programa como «MasterChef» o «TCMS» solo se podría estrenar aquí en el FesTVal.

Para este 15 aniversario, ¿qué podemos esperar del festival?

Muchas sorpresas. La primera es la vuelta de Mediaset, después de casi diez años. Vuelve con contenido y con ganas de seguir colaborando con nosotros. Mantenemos esa fidelidad que tienen Atresmedia, TVE, Movistar, ETB..., y cada una de ellas nos propone sorpresas que nosotros acogemos con agrado. Y este año el reto que nos marcábamos era volver a la calle. Este ha sido un festival que en los últimos años, justo antes de la pandemia, salía mucho a la calle. La pandemia cercenó todo eso. Queremos volver a conquistar la calle.