Caos en RTVE: 'Algo que declarar' y 'La Pirámide' sufren por los últimos cambios en la programación

La parrilla de RTVE está viviendo una semana muy convulsa con constantes cambios que afectan directamente a programas como 'Algo que declarar' y 'La Pirámide', que están acusando una mala audiencia con alrededor de un 8% y un 6% de cuota de pantalla, respectivamente.

Tras desplazar la segunda entrega de 'Malas Lenguas' a la primera cadena, en detrimento del concurso presentado por Itziar Miranda, 'Algo que declarar' ha conocido este martes que volverá a comenzar sus emisiones más tarde de lo previsto. De esta forma, el dating show presentado por Pablo Chiapella comenzará a las 23:30 horas.

El programa de citas comenzó su andadura en La 1 el 23 de julio a las 23:41 de manera fortuita, tras coincidir su debut con el partido de la selección femenina en el que se jugaba el pase a la final de la Eurocopa y que se extendió hasta la prórroga.

A pesar del horario tardío, el día de su estreno alcanzó un 13,3% de share y 720.000 espectadores. Contra todo pronóstico, RTVE había anunciado que se emitiría a las 22:50 horas como el programa de Chenoa, 'Dog House'; los siguientes programas volvieron a emitirse a partir de las 23:22 horas y 23:30 horas.

Sin embargo, esta estrategia no se ha traducido en buenos datos y la audiencia ha caído hasta un 8.3% de cuota y 445.000 espectadores, que registró la última entrega la semana pasada.

La cancelación de 'La Pirámide' se prolonga hasta el jueves

Este lunes, 'Malas Lenguas' anunciaba en sus redes sociales que la segunda edición del programa pasaría a emitirse en simulcast en La 1 y en La 2, una situación que afectaba directamente a 'La Pirámide', que no vería la luz el primer día de la semana.

Sin embargo, las malas noticias para el concurso presentado por Itziar Miranda no finalizaban ahí. Este martes, RTVE ha retransmitido el primer partido de pretemporada del Real Madrid en sustitución del formato producido en colaboración con Globomedia.

Todo hacía indicar que el miércoles volvería a la parrilla, pero nada más lejos de la realidad. El ente público ha informado que hasta el jueves volverá a apostar por la emisión simultánea de 'Malas Lenguas', que este lunes cosechó un 6,5% de share, superando en 1,3 puntos a la última entrega de 'La Pirámide'.