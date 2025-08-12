Cuatro perfila su parrilla para septiembre y pone fecha de estreno a 'Territorio Pampliega'

La nueva temporada televisiva está a punto de arrancar y las cadenas de televisión siguen ultimando la composición de sus parrillas a partir de septiembre. Tras poner fecha de estreno a la segunda edición de 'Supervivientes All Star' en el prime time de Telecinco, Mediaset ha comenzado a promocionar el regreso de Antonio Pampliega a Cuatro.

El periodista volverá a la cadena que dejó en 2019 tras presentar 'Pasaporte Pampliega' con un nuevo formato de reportajes de investigación, bajo el nombre 'Territorio Pampliega', y él mismo ha anunciado a través de su perfil de Instagram que su nuevo proyecto se estrenará el lunes 15 de septiembre.

El comunicador investigará casos como la entrada de la droga en España, los asesinatos perpetrados por sicarios o la okupación en todas sus dimensiones, según ha avanzado la cadena, que a través de un vídeo promocional muestra un avance de las nuevas entregas.

El programa estará producido en colaboración con con El Rugido Producciones S.L. y su primer episodio, que se titula 'Sicarios', fue estrenado hace un año en ocasión del Ourense Film Festival. En él se habla del intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras.

Antonio Pampliega es un periodista español especializado en la cobertura de conflictos bélicos. A lo largo de su carrera, ha cubierto guerras en países como Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania, Irak y Siria. Precisamente en este último país, durante un viaje para elaborar un reportaje en 2015, fue secuestrado por Al Qaeda junto a los también periodistas José Manuel López y Ángel Sastre. Pampliega permaneció retenido durante 299 días antes de ser liberado en mayo de 2016.