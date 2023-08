La madre de Agnus Cloud se pronuncia sobre las posibles causas de la muerte del actor

El pasado 1 de agosto el mundo se paralizó ante la trágica noticia del fallecimiento de Agnus Cloud. El actor que daba vida a Fezco en la serie de HBOMax ‘Euphoria’ era encontrado muerto en su casa sin saber las causas exactas. Pocos días después, Lisa Cloud, madre del joven de 25 años ha querido relatar como ocurrió todo dejando más que descartado que las causas fueran un suicidio ya que una semana antes el actor perdió a su padre.

“Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que no es el caso”, informaba Lisa.

Agnus Cloud Instagram

“Aunque mi hijo estaba muy afligido por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz. Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos en la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a mantener a su madre emocional y financieramente”, continúa relatando a través de Facebook.

“Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches nos dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana. No sé qué puso en su cuerpo después de eso. Sólo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”, confesaba Lisa Cloud para concluir alegando que su hijo murió a causa de una sobredosis accidental: “Podemos descubrir que tuvo una sobredosis accidental y trágicamente, pero está muy claro que no tenía la intención de irse de este mundo’’.