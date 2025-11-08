Malú y Yatra abren los Asaltos de "La Voz" entre robos, lágrimas y decisiones arriesgadas

La primera noche de Asaltos en "La Voz" no ha sido una gala más: ha sido una declaración de intenciones. Malú y Sebastián Yatra abrieron fuego en una velada donde el talento desbordó, los robos sorprendieron y las emociones se apoderaron del plató. A su lado, Joaquina y María Becerra aportaron complicidad, criterio y mucha energía en una fase que exige a los coaches moverse entre la intuición y el cálculo.

Malúse adelantó con un gesto simbólico: subió al escenario junto a Joaquina para cantar "Diles", un dueto que marcó el tono de la noche. A partir de ahí, su equipo desgranó una serie de actuaciones que no dejaron respiro. Audrey rompió el hielo con una potente versión de "Hero", y le siguieron nombres como Luis El Granaíno, Diva, Nayo, Moisés, Dani y Victoria. Esta última se llevó el pase directo a los Directos, en una decisión que Malútomó con la cabeza, pero también con el corazón.

Uno de los momentos más vibrantes llegó con el robo de Diva por parte de Mika, tras una interpretación brillante de "Meu fado meu". El plató estalló en aplausos, y Malútuvo que reorganizar su zona de peligro. Audrey, Nayo y Luis quedaron en la cuerda floja, mientras Moisés fue el último en asegurarse su lugar en el Asalto Final. El arte y la expresividad cultural de algunos de estos talentos dejaron huella.

El equipo de Sebastián Yatra se movió en un registro más emocional, pero igual de contundente. Oihan, con una versión íntima de "Ordinary", marcó un inicio sereno pero cargado de intención. Kimy Touw conmovió con "Million reasons", El Gato CHP sorprendió con su versión de "Amigos", Antía elevó la atmósfera con "En otra vida" y Jonny emocionó con "Those eyes". Finalmente, Yatray Becerra apostaron por Oihan para el pase directo.

Pero la gran sacudida llegó con otro robo inesperado: Pablo López pulsó el botón para llevarse a Antía a su equipo, incapaz de resistirse al carisma y la calidad vocal de la artista. Una jugada que reordenó todo y dejó fuera de juego —por ahora— a Kimy, Jonny, Borja (El Gato CHP) y Andrés, todos ellos relegados a la zona de peligro.

Esta primera noche de Asaltos ha sido, más que una criba, una exhibición de lo que está en juego. Los coaches empiezan a afilar sus estrategias, los artistas se enfrentan a su límite y el espectador asiste a un espectáculo donde cada minuto importa. Lo que viene promete más robos, más duelos intensos y más decisiones al filo.